Pellegrini avizuje rozchod so stranou Smer-SD a založenie novej značky

Výberová chronológia pôsobenia Petra Pellegriniho v strane Smer-SD



2000



Peter Pellegrini vstúpil do novovzniknutej strany Smer-SD.



2002 - 2006



Peter Pellegrini pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady (NR) SR Ľubomíra Vážneho.



2006



V parlamentných voľbách, ktoré sa konali 17. júna, bol zvolený za poslanca NR SR za stranu Smer-SD. Bol členom výboru NR SR pre hospodársku politiku, Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a členom Mandátového a imunitného výboru NR SR.



2010



V parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnili 12. júna, bol opätovne zvolený za poslanca NR SR za stranu Smer-SD. Pôsobil ako člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet, ako aj Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.



2012



Po predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa konali 10. marca, sa stal štátnym tajomníkom na Ministerstve financií SR.



2014



Po demisii ministra Dušana Čaploviča zasadol 3. júla 2014 do kresla ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo funkcii pôsobil do 25. novembra 2014, keď nahradil vo funkcii predsedu NR SR, odstupujúceho Pavla Pašku.



Na mimoriadnom sneme strany Smer-SD sa stal 28. júna 2014 novým podpredsedom strany.



2016



Po parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnili 5. marca, zastával post podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.



2018



Počas politickej krízy po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bol Pellegrini 7. marca 2018 dočasne poverený vedením ministerstva kultúry namiesto Mareka Maďariča, ktorý sa vzdal svojej funkcie.



O týždeň neskôr, 15. marca 2018, bol prezidentom SR Andrejom Kiskom poverený zostavením novej vlády po tom, ako tretia vláda Roberta Fica podala demisiu.



Prezident vymenoval vládu Petra Pellegriniho 22. marca 2018. O štyri dni neskôr, 26. marca, vyslovila NR SR vláde dôveru.



2020



Peter Pellegrini bol volebným lídrom strany Smer-SD pred februárovými parlamentnými voľbami. Vo voľbách získal 413.555 hlasov voličov, teda najvyšší počet spomedzi všetkých kandidátov strany, čo zároveň znamenalo zisk druhého najväčšieho počtu preferenčných hlasov spomedzi všetkých poslancov NR SR. Predseda strany Robert Fico dostal 243.463 preferenčných hlasov.



Po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 29. februára, podala vláda Petra Pellegriniho demisiu.



Peter Pellegrini bol 24. marca zvolený za podpredsedu NR SR.

Bratislava 10. jún (Teraz.sk/TASR) - Podpredseda NR SR Peter Pellegrini avizuje rozchod so stranou Smer-SD a založenie novej značky. Zároveň sa vzdal postu podpredsedu strany Smer-SD. Oznámil to na Tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.Svoje rozhodnutie už oznámil listom predsedovi Smeru-SD Roberovi Ficovi.", povedal.povedal Pellegrini s tým, že strana akoby tento sľub nechcela naplniť.dodal.Podľa vlastných slov nemá v úmysle vstúpiť do nejakej už existujúcej politickej strany "," vyhlásil s tým, že proces bude prebiehať štandardným spôsobom od zbierania podpisov občanov až po žiadosť o registráciu. Naďalej chce ísť cestou sociálnej demokracie.povedal Pellegrini a poďakoval sa všetkým 15 000 členom Smeru-SD. "", povedal.Značka Smeru patrí a bude patriť podla neho k najúspešnejším v histórii slovenskej politiky.", pripomenul vstup SR do EÚ a Severoatlantickej aliancie. "uviedol Pellegrini. Za jednu z nich označil zahľadenosť do seba a moci. Dnes už podľa neho mnohí ľudia, ktorí v minulosti sympatizovali zo Smerom-SD, nechcú kandidovať za túto stranu., konštatoval Peter Pellegrini. K sebareflexii v Smere-SD však podľa neho napriek tomu neprišlo. Pellegrini uviedol,že si vždy bude vážiť úspechy, ktoré mal Robert Fico, ale bude si pamätať aj chyby, ktoré urobil., zdôraznil Pellegrini.Zároveň odmietol, že R. Fico mu mal oficiálne ponúknuť post šéfa Smeru-SD. Odkazy, ktoré v tomto smere dostal po rôznych tretích osobách, nechce komentovať. ", povedal.Na otázku, ako mieni naložiť so svojou funkciou podpredsedu NR SR Pellegrini povedal, že nemá v úmysle držať sa tejto funkcie zubami nechtami a najneskôr v septembri bude o nej rokovať so stranou Smer-SD.V Smere-SD sa už dlhšie diskutovalo o zmenách a budúcnosti strany. Pellegrini prejavil záujem kandidovať na post predsedu. Jeho odchod zrejme budú nasledovať ďalší, Pellegrini ich na tlačovej konferencii nemenoval. Pred časom vyzval Fica, aby odišiel z vedenia strany. Šéf Smeru-SD opakovane v minulosti zdôraznil, že strana potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a