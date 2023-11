Pellegrini Česku:Sledujte konkrétne kroky SR pri konflikte na Ukrajine

Praha 30. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini požiadal českých partnerov, aby si počkali na konkrétne kroky Slovenska v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a nespoliehali sa na obraz, ktorý sa o Slovensku vytvára. Povedal to po rokovaní s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou počas oficiálnej návštevy Prahy. Šéfka českej snemovne ocenila, že slovenská vláda deklaruje potrebu obnovenia hraníc Ukrajiny tak, ako sú medzinárodne uznané.



"Máme možno iný pohľad na to, ako máme pôsobiť v oblasti dodávok zbraní a všeobecne, ako podporiť Ukrajinu, ale zhodujeme sa, že Ukrajina musí byť ten, kto v tomto konflikte musí vyjsť ako víťaz," skonštatovala Pekarová Adamová na spoločnej tlačovej konferencii. Ukrajina podľa nej potrebuje pomoc na úrovni humanitárnej aj vojenskej.



Peter Pellegrini vysvetlil predsedníčke poslaneckej snemovne postup Slovenska v súvislosti s Ukrajinou. Požiadal českých partnerov, aby počkali na konkrétne kroky a nespoliehali sa na obraz, ktorý sa o Slovensku vytvára. Dodal, že Slovensko nesmie pri tejto téme zabudnúť postarať sa o životnú úroveň domáceho obyvateľstva. Prosperujúca Ukrajina môže byť podľa neho prínosom pre rozvoj východného Slovenska.



Šéf NR SR vyhlásil, že Slovensko bude pozorne sledovať postoj veľkých členských krajín EÚ. Pripomenul slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že koncom roka na základe vývoja vojnového konfliktu bude pravdepodobne musieť EÚ pripraviť ďalší spôsob, ako sa správať k Ukrajine. Mnohé krajiny budú musieť podľa Pellegriniho prehodnotiť svoj doterajší postoj.



Predseda slovenského parlamentu potvrdil, že ako jedného z prvých zahraničných diplomatov prijal veľvyslanca Ukrajiny. "Tlmočil som mu môj záujem v najbližšej dobe navštíviť svojho ukrajinského partnera," dodal s tým, že zahraničné aktivity potreboval začať v Českej republike. Budúci týždeň chce navštíviť Rakúsko, potom Európsky parlament a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú. "Potom sa vytvára priestor na návštevu všetkých susedov vrátane Ukrajiny," doplnil.



Témou rozhovoru bola aj budúcnosť Vyšehradskej štvorky (V4). "Nikto nemá záujem V4 opúšťať, ale stavať na tom, čo nás v nej spája, keď vieme, že mnohé veci nás nespájajú," povedala Pekarová Adamová. Podľa nej sa treba sústrediť skôr na praktické veci pre občanov. Slovensko podľa Pellegriniho nebude meniť svoju zahranično-politickú orientáciu smerom na EÚ a NATO. "Slovensko je jedna z najmenších, ale najotvorenejších ekonomík sveta, preto potrebuje mať prístup na jednotný trh EÚ," dodal.



Obaja pripomenuli, že SR aj ČR si na budúci rok pripomenú 20. výročie vstupu do EÚ a môže to byť príležitosťou ukázať ľuďom, ako sa zlepšila kvalita života v oboch krajinách. Pekarová zdôraznila záujem ďalšej spolupráce aj v oblasti bezpečnostnej situácie a migrácie. Pripomenula, že v rámci NATO spolupracuje ČR na ochrane vzdušného priestoru Slovenska.













