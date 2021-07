Pellegrini odmieta úplatok za virtuálnu pokladnicu:Je to politický boj

Bratislava 7. júla (TASR) - Expremiér a líder opozičného Hlasu-SD Peter Pellegrini odmieta, že by zobral finančnú odmenu za projekt virtuálnej registračnej pokladnice. Na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že za všetkým stojí expremiér Igor Matovič (OĽANO) a ide o snahu pošpiniť najsilnejšiu opozičnú stranu. Medializovanú výpoveď exšéfa finančnej správy Františka I. vníma ako nástroj politického boja. Pellegrini deklaroval, že je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.



"Niečo také, o čom vo svojej údajnej výpovedi rozpráva, sa nikdy nestalo. Od Františka I. ani od nikoho iného v tejto krajine som nikdy za nič nepožadoval žiadnu výhodu, žiadnu finančnú odmenu, žiadnu motiváciu, ani nič iné," podčiarkol. Pýta sa kompetentných orgánov, ako mohlo dôjsť k únikom z výpovedí a tomu, že ich médiá citujú, nezaoberajúc sa tým, že niečo z toho môže byť klamstvo. Nevie, na základe čoho bývalý šéf finančnej správy takto vypovedá, no verí, že sa raz ukáže, kto ho na to naviedol.



Pellegrini hovorí, že ide o dielo Matoviča a jeho skupinky. "Je to on, ktorý sa vyžíva v aktivitách podlého, pomstychtivého charakteru," poznamenal s tým, že sa snaží navodiť dojem spravodlivosti. Dodal, že sa pritom stretával s viacerými súčasnými "kajúcnikmi". Pellegrini pripomenul aj správu Slovenskej informačnej služby (SIS) o tom, že sa manipuluje vyšetrovanie káuz. Vie si predstaviť, že ľudia sú po dobe vo väzbe schopní vypovedať tak, ako ich navedú.



O úplatku vo výške 150.000 eur pre Pellegriniho majú vypovedať bývalý šéf finančnej správy František I. a podnikateľ Michal S., ktorí sú obvinení v kauze Mýtnik. Informovali o tom spravodajské portály topky.sk a aktuality.sk. Údajná korupcia sa mala týkať politickej podpory pre projekt virtuálnej registračnej pokladnice z roku 2014 v hodnote 5,5 milióna eur, ktorý si vyžadoval zmenu legislatívy. Peniaze mali ísť cez prostredníka Miroslava Výboha, dať mu ich mal podnikateľ Michal S. v škatuliach od šampanského.