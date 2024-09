Pellegrini: OSN je napriek všetkému kostrou svetového poriadku

New York 25. septembra (TASR) – Organizácia Spojených národov je aj napriek svojim nedostatkom kostrou svetového poriadku založeného na pravidlách a medzinárodnom práve, vyhlásil v stredu prezident SR Peter Pellegrini v prejave v rámci všeobecnej rozpravy 79. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informuje osobitný spravodajca TASR.



"Sú však medzi nami krajiny a ďalšie subjekty, ktoré si myslia, že bez pravidiel budú môcť rozvíjať svoj úspech a že sila stojí nad zákonom," uviedol Pellegrini s tým, že takýto prístup sa im raz vypomstí.



Pripomenul, že na Ukrajine ako bezprostredného suseda Slovenska je už takmer tisíc dní vojna. Pomenoval ju ako "dôsledok agresie Ruska, ktoré porušilo také základné zásady medzinárodného práva ako zvrchovanosť a územná celistvosť". Podotkol, že Ukrajina sa voči tejto agresii legitímne bráni. Vyjadril znepokojenie z eskalácie konfliktu a vyzval na hľadanie "mierového, trvalého a spravodlivého ukončenia" vojny na základe medzinárodného práva.



Prezident SR sa krátko zmienil aj o vojne v Pásme Gazy. "Spomeňme utrpenie ľudí v Gaze po hroznom teroristickom útoku Hamasu na Izrael a obete na oboch stranách," povedal a poukázal aj na kolaps fungovania štátu na Haiti a v Sudáne.



Ďalej kritizoval nedostatok politickej vôle medzi členmi Bezpečnostnej rady OSN na riešenie ozbrojených konfliktov. Podľa neho je to dôsledkom toho, že členovia rady sa môžu navzájom držať v šachu. K diskusii o možnej hĺbkovej reforme OSN deklaroval, že Slovensko je pripravené v tomto "legitímnom úsilí" pomôcť. Zároveň vyzdvihol aj úlohu regionálnych združení, v prípade Európy je to podľa neho NATO a EÚ. Odmietol delenie na globálny Sever a Juh a namiesto toho odporučil hľadieť na to, kto vo svete dodržiava pravidlá a kto nie.



Dotkol sa aj šírenia dezinformácií. "Je nesmierne dôležité postaviť sa voči tým, ktorí dávajú slovám alternatívne alebo dokonca opačné významy," povedal. V tejto súvislosti spomenul aj klimatickú zmenu a kritizoval jej popieranie.



Úlohu OSN a jej inštitúcií vidí v ochrane slobody, ľudských práv a dôstojnosti, ale tiež v boji proti chudobe a za zlepšenie verejného zdravia vrátane udržiavania očkovacích štandardov. Navrhol "čo najširšie zapojenie nových technológií do všetkého, čo OSN robí", a volal po väčšej rovnosti v prístupe k digitálnym technológiám všade vo svete.



Na záver sa vyjadril aj k téme migrácie. "Nesmieme zabudnúť, že väčšina našich predkov v celej Európe boli tiež utečenci. Utekali pred vojnou, chudobou a prenasledovaním za nacizmu či komunizmu," vyhlásil. Apeloval na zavedenie jasných pravidiel a opatrení, ktoré pomôžu zdrojovým, tranzitným, ale aj cieľovým krajinám migrácie. Je podľa neho tiež legitímne poukazovať na bezpečnostné riziká migrácie, predovšetkým tej nelegálnej, treba to však robiť pokojne.











(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)