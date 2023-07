Pellegrini: Ozbrojená zložka štátu si vynútila odvolanie ministra

Bratislava 19. júla (TASR) - Ozbrojená zložka štátu si vynútila odvolanie vlastného ministra. Vyhlásil to expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v reakcii na odvolanie ministra vnútra Ivana Šimka. Zdá sa podľa neho, že časť štátu začala riadiť polícia. Zodpovednosť za chaos a vojnu v Policajnom zbore (PZ) podľa Hlasu-SD preberá prezidentka Zuzana Čaputová. Strana zároveň vyzvala hlavu štátu a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, aby sa vyjadrili k ich údajnému stretnutiu, na ktorom mal Lipšic presviedčať prezidentku, aby podržala policajného prezidenta Štefana Hamrana.



"Odvolať ministra vnútra dva mesiace pred predčasnými parlamentnými voľbami v situácii, keď sa polovica obyvateľov obáva manipulácie volieb, je hazard s dôverou obyvateľstva," upozornil Pellegrini. Čuduje sa, že k odvolaniu Šimka premiér Ľudovít Ódor a prezidentka pristúpili. Premiér podľa neho neuviedol žiaden silný argument na výmenu ministra. Poznamenal, že odchod ministra si vynútila ozbrojená zložka štátu vydieraním. Ak by Šimka nevymenili a odišlo by vedenie polície, dá sa podľa neho nájsť náhrada.



Predstavitelia Hlasu-SD v tejto súvislosti kritizovali policajného prezidenta aj špeciálneho prokurátora. Nie je podľa nich možné, aby šéf polície diktoval, kto má byť ministrom vnútra. Vidia v tom potvrdenie existencie úzkej skupiny v rámci orgánov činných v trestnom konaní, ktorá má zásadný vplyv na rozhodovanie v štáte a predstaviteľov v Prezidentskom paláci, pričom je krytá aj Progresívnym Slovenskom.



Strana vyzvala prezidentku a Lipšica, aby vysvetlili svoje údajné stretnutie. Lipšic mal podľa Hlasu-SD "orodovať" za Hamrana, aby sa ho prezidentka zastala a odvolala Šimka, "aby ich chlapci mali naďalej rozviazané ruky a mohli si v štáte robiť, čo len chcú".