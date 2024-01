Pellegrini oznámi svoju prezidentskú kandidatúru 19. januára

Bratislava 8. januára (TASR/Teraz.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) oznámi svoju kandidatúru na post prezidenta 19. januára v Banskej Bystrici. Ešte predtým ju chce prerokovať v orgánoch svojej strany. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii.



"Rozhodnutie, svoje osobné, som prijal," uviedol Pellegrini s tým, že ešte je potrebné splniť niektoré stranícke záležitosti. Hovoriť musia podľa jeho slov aj o tom, či po jeho definitívnom oznámení bude strana a jej orgány fungovať ako majú, či nebude ohrozená jednotnosť koalície a podobne.







Pellegrini priblížil, že po oznámení kandidatúry sa nevzdá ani pozície predsedu parlamentu, ani postu lídra strany. "Pokiaľ sa stanem prezidentom, urobím všetko pre to, aby som dodržal literu zákona, že prezident má byť nestranícky," reagoval na otázku, či sa vzdá postu predsedu strany, ak vo voľbách uspeje. Detailnejšie podľa vlastných slov odpovie, keď bude oficiálne oznamovať kandidatúru. Čo sa týka spolupráce na úrovni najvyšších ústavných činiteľov, tá je podľa Pellegriniho potrebná. Nemyslí si však, že by mal prezident sedávať na koaličných rokovaniach.



V súvislosti s vyjadreniami lídra SNS Andreja Danka skonštatoval, že hodnotiť to budú jeho voliči. Prerozdelenie pozícií v koalícii po prípadnom úspechu vo voľbách Pellegrini nechce meniť. Podčiarkol, že rozdelenie vyplýva z platnej koaličnej zmluvy a na základe výsledkov parlamentných volieb. Ocenil, že premiér a líder Smeru-SD Robert Fico mu už avizoval podporu. Bude rád, ak by ho napokon v prezidentskej kandidatúre podporila aj SNS.



Pellegrini zároveň vyhlásil termín prezidentských volieb. Prvé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční 23. marca 2024. V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kole volieb, druhé kolo sa uskutoční 6. apríla 2024.