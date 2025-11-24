< sekcia Slovensko
Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom
Pellegrini v príspevku zverejnenom v angličtine ocenil prezidenta USA a jeho tím, ktorí podľa neho neúnavne pracujú na dosiahnutí mieru na Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine považuje prezident SR Peter Pellegrini za prvý, no zároveň veľký krok správnym smerom. Ostáva však podľa neho ešte veľa práce a teraz je najdôležitejšie, aby bola dosiahnutá skutočná dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom. Uviedol to v nedeľu na sociálnej sieti X, informuje TASR.
Pellegrini v príspevku zverejnenom v angličtine ocenil prezidenta USA a jeho tím, ktorí podľa neho neúnavne pracujú na dosiahnutí mieru na Ukrajine. Dvadsaťosembodový plán, ktorého úplné znenie zverejnili médiá tento týždeň, je podľa hlavy štátu veľmi silným a veľmi vážnym prvým krokom.
„Mnoho ľudí hovorí, že je to doteraz najrealistickejší plán. Samozrejme, stále je pred nami veľa práce – ako vždy –, ale je to veľký krok správnym smerom. Teraz je najdôležitejšie dosiahnuť skutočnú dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorú silne podporujú USA, EÚ, NATO a všetci kľúčoví medzinárodní partneri. Takto sa dosahujú výsledky,“ napísal prezident SR.
Zverejnená verzia amerického návrhu plánu na ukončenie vojny, ktorú Rusko rozpútalo inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
V Ženeve sa v nedeľu konali rokovania predstaviteľov USA, Ukrajiny a európskych štátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na nich zúčastnil, povedal, že bol dosiahnutý obrovský pokrok. Podľa neho bol vypracovaný základný dokument a zúžený okruh sporných bodov. Medzi otvorenými otázkami zostáva napríklad budúca úloha EÚ a NATO a bezpečnostné záruky.
Člen ukrajinskej delegácie a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany štátu Rustem Umerov predtým uviedol, že najnovšia verzia amerického návrhu teraz zahŕňa väčšinu „kľúčových priorít Kyjeva“.
