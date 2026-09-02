< sekcia Slovensko
Pellegrini podporil Nemecko po incidente s dronmi na letisku
Vyšetrovatelia následne 14. augusta našli západne od letiska ďalší bezpilotný stroj. Na mieste objavili aj približne 50 gramov výbušniny hexogén.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu vyjadril plnú solidaritu s Nemeckom v súvislosti s augustovým incidentom s dronmi na letisku Lipsko/Halle, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Napísal to v príspevku na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Pokusy o zastrašovanie našich demokracií alebo rozdelenie spojencov nebudú úspešné. Bezpečnosť našich spojencov je bezpečnosťou nás všetkých. Zostávame nezlomní, jednotní a odhodlaní k vierohodnému odstrašovaniu na ochranu našich občanov a našej spoločnej bezpečnosti,“ napísal prezident.
Incident v utorok večer dôrazne odsúdilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok oznámil, že za útok dronom na letisku Lipsko/Halle, ktorý bol zmarený, je podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Záver vychádza z výsledkov vyšetrovania a poznatkov spravodajských služieb. Berlín v reakcii oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ruského kultúrneho centra v Berlíne.
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle našli večer 4. augusta dron naložený výbušninami a s odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým letiacim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.
Vyšetrovatelia následne 14. augusta našli západne od letiska ďalší bezpilotný stroj. Na mieste objavili aj približne 50 gramov výbušniny hexogén.
Dobrindt označil incident za súčasť vzorca „ruských hybridných operácií“. Použité drony, ich súčiastky, výbušniny a zapaľovacia technika podľa neho vykazujú podobnosti s prostriedkami známymi z iných ruských hybridných operácií a z bojov na Ukrajine. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali obvinenia voči Rusku.
Letisko v Lipsku slúži ako strategický dopravný uzol pre NATO aj pre vojenský transport na Ukrajinu. Zároveň ide o najväčšie európske letecké centrum DHL.
„Pokusy o zastrašovanie našich demokracií alebo rozdelenie spojencov nebudú úspešné. Bezpečnosť našich spojencov je bezpečnosťou nás všetkých. Zostávame nezlomní, jednotní a odhodlaní k vierohodnému odstrašovaniu na ochranu našich občanov a našej spoločnej bezpečnosti,“ napísal prezident.
Slovakia stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig.— Peter Pellegrini (@PellegriniP_) September 2, 2026
Attempts to intimidate our democracies or divide Allies will not succeed. The security of our Allies is the security of us all. We remain steadfast, united, and committed to…
Incident v utorok večer dôrazne odsúdilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok oznámil, že za útok dronom na letisku Lipsko/Halle, ktorý bol zmarený, je podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Záver vychádza z výsledkov vyšetrovania a poznatkov spravodajských služieb. Berlín v reakcii oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ruského kultúrneho centra v Berlíne.
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle našli večer 4. augusta dron naložený výbušninami a s odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým letiacim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.
Vyšetrovatelia následne 14. augusta našli západne od letiska ďalší bezpilotný stroj. Na mieste objavili aj približne 50 gramov výbušniny hexogén.
Dobrindt označil incident za súčasť vzorca „ruských hybridných operácií“. Použité drony, ich súčiastky, výbušniny a zapaľovacia technika podľa neho vykazujú podobnosti s prostriedkami známymi z iných ruských hybridných operácií a z bojov na Ukrajine. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali obvinenia voči Rusku.
Letisko v Lipsku slúži ako strategický dopravný uzol pre NATO aj pre vojenský transport na Ukrajinu. Zároveň ide o najväčšie európske letecké centrum DHL.