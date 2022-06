Pellegrini podporuje referendum, Krajniak do vlády s Hlasom nepôjde

Bratislava 4. júna (TASR) - Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini považuje za dôležité, aby sa pripravovaná referendová otázka správne naformulovala. Podľa jeho slov sa ešte precizuje. Koniec súčasnej vlády považuje za jediné riešenie. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) sa pýta na alternatívnu vládu, do koalície s Hlasom-SD sa nechystá.



Pellegrini označil iniciatívu avizovanú Smerom-SD za referendum ľudí, a nie konkrétnej politickej strany. Argumentuje, že na zbere podpisov budú participovať viaceré subjekty aj organizácie. Poukázal na aktuálnu situáciu v koalícii a hádky medzi stranami. Najlepšie by podľa neho bolo, keby sa referendum stihlo konať súčasne s komunálnymi voľbami na jeseň, aby sa ušetril čas i peniaze.



Spory SaS a OĽANO sú podľa Krajniaka ich vec. Podotkol, že osobne sa na verejnosti neháda s partermi a výhrady komunikuje za zatvorenými dverami. Pýta, čo má byť alternatívou súčasnej koalície, či vláda Smeru-SD, Hlasu-SD a kotlebovcov či Republiky alebo Hlasu-SD, SaS a Progresívneho Slovenska, prípadne aj s KDH. Pellegrini reagoval, že riešením môže byť aj vláda Hlasu-SD so Sme rodina. "Môžeme byť s vami vo vláde, to nie je alternatíva?" pýta sa Pellegrini.



Na takúto spoluprácu sa Krajniak podľa vlastných slov nechystá. "Najmä potom, ako ste nehlasovali v parlamente s Republikou a so Smerom-SD proti prorodinnému balíčku," adresoval lídrovi Hlasu-SD. Ten reagoval, že balík nepovažoval za ideálne riešenie. Krajniak mu odkázal, že ideálne riešenia treba hľadať v ideálnom svete.