Pellegrini ponúkne na septembrovej schôdzi funkciu podpredsedu NR SR

Bratislava 25. júna (TASR) - Peter Pellegrini na septembrovej schôdzi parlamentu ponúkne svoju funkciu podpredsedu Národnej rady (NR) SR. V krátkom čase chce predstaviť i svoju novú stranu. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii. Po založení vlastnej strany chce v septembri požiadať aj o vytvorenie poslaneckého klubu.



"Ponúkam svoju stoličku podpredsedu parlamentu prvým dňom septembrovej schôdze NR SR. Som na to pripravený a ponúknem ju späť do priestoru," hovorí Pellegrini.



Odídení poslanci zo Smeru-SD, ktorí sa pridali k Pellegrinimu, vedia podľa neho, čo majú robiť. "Vzdáme sa svojich straníckych funkcií, svojho členstva v strane, ukončíme svoje členstvo aj v klube, a tým pádom sa vyrovnáme aj s predsedami výborov, ktorí sú nominovaní na základe členstva v klube," priblížil Pellegrini.



V krátkej dobe chce Pellegrini predstaviť aj svoju novú politickú stranu a postup, ako bude zbierať pre stranu podpisy. "Na jeseň by sme radi predstúpili už so zaregistrovanou stranou s definitívnym novým počtom poslancov a požiadame o založenie klubu," povedal Pellegrini. Očakáva však, že "jeho jedenástka" sa bude rozširovať o ďalších ľudí a stane sa tak najsilnejším zoskupením v parlamente. Chce preto, aby voľba nového podpredsedu NR SR na septembrovej schôdzi zodpovedala novým politickým pomerom v parlamente.



Prísľub o vytvorení klubu zatiaľ Pellegrini nemá. Konštatuje však, že vytvorenie alebo nevytvorenie poslaneckého klubu nebude mať vplyv na ich opozičnú politiku v parlamente.