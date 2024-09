Pellegrini pozval Guterresa na Slovensko, mohol by prísť na fórum o AI

New York 23. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini pozval počas pondelkového stretnutia v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku jej generálneho tajomníka Antónia Guterresa na návštevu Slovenska. Uskutočniť by sa podľa neho mohla pri príležitosti svetového vzdelávacieho fóra o umelej inteligencii (AI), ktoré budúci rok na jeseň zorganizuje na Slovensku ministerstvo školstva v spolupráci s OECD.



"Pripomenul som, že Slovensko je vážnym kandidátom na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 a 2029," informoval Pellegrini po stretnutí s generálnym tajomníkom organizácie. Podľa vlastných slov ho uistil, že Slovensko je silným obhajcom fungovania multilaterálnych organizácií.



Pred stretnutím s Guterresom vystúpil prezident na Summite pre budúcnosť, ktorý je súčasťou tohtoročného Valného zhromaždenia OSN. V tejto súvislosti Pellegrini spresnil, že účinné fungovanie organizácií ako Bezpečnostná rada OSN či Svetová obchodná organizácia je pre Slovensko životne dôležité.



"Bez dobre fungujúcich medzinárodných inštitúcií sa Slovensko nedokáže domôcť svojich práv v prípade nejakého konfliktu s inou krajinou alebo v prípade rozkolu v oblasti politiky alebo medzinárodného obchodu," vysvetlil.



Podľa neho aj mnohé veľké krajiny v súčasnosti nerešpektujú princípy, na ktorých vznikla OSN. "My dnes nemáme lepšiu alternatívu, ako je OSN," zdôraznil. Ak bude pokračovať erózia OSN, nebude podľa neho možné účinne riešiť konflikty v rôznych častiach sveta.



SR podporila prijatie Paktu o budúcnosti o globálnych výzvach 21. storočia ako klimatická zmena či umelá inteligencia, ktorý podľa hlavy štátu ukázal, že krajiny sveta sú schopné takmer jednotne prijímať zásadné dokumenty. Prezident v súvislosti s paktom apeloval, aby všetci ľudia vo svete dostali možnosť prístupu do digitálneho sveta a mali tak rovnaké príležitosti vzdelávania, ale aj podnikania či zamestnania.



Pre svetových lídrov by malo byť podľa neho jasné, že je potrebné prijímať rozhodnutia na základe faktov, dát a analýz, ktoré moderné technológie ponúkajú. "A nie prijímať rozhodnutia na základe intuície alebo toho, ako sa kto ráno zobudí - čo, žiaľbohu, je ešte stále prítomné v rozhodovaní politikov po celom svete, Európu nevynímajúc," dodal Pellegrini.