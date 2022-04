Pellegrini: Premiér a J. Naď si zamenili Slovensko so súkromnou firmou

Bratislava 9. apríla (TASR) - Premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO) si zamenili Slovensko so súkromnou firmou. V súvislosti s darovaním obranného systému S-300 Ukrajine to uviedol šéf mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Premiér podľa neho o tomto kroku dostatočne neinformoval.



"Nemuseli povedať, kedy to idú spraviť, ale mali oznámiť, že sa rozhodli o tom, že nakoniec Slovenská republika tento systém daruje. My sme ani túto informáciu nemali," skonštatoval. Vláda podľa neho mala komunikovať, prečo sa tak rozhodla a akým spôsobom je ochránené Slovensko.



Upozornil, že vládni predstavitelia neposkytli presné informácie, kedy na Slovensko príde adekvátna náhrada za obranný systém S-300. Odmietol výrok premiéra, že koná proti záujmom Slovenska či nadbieha Rusku. "Ak mu vadí, ak niekoho niekto na politickej scéne označuje americkým agentom, tak si vyprosím, aby označoval on mňa za ruského agenta," odkázal.



Premiér po návrate z Ukrajiny v sobotu skritizoval postoj opozičného Smeru-SD a Hlasu-SD. Heger si myslí, že darovaním systému S-300 získali Ukrajinci "dáždnik", ktorý ochráni mnoho nevinných životov a Slovensko týmto krokom neohrozilo svoju bezpečnosť.



Naď v piatok (8. 4.) oznámil, že S-300 nahradí štvrtá batéria systému Patriot. Jednoznačne sa tým podľa jeho slov posilní obrana Slovenska.