Pellegrini: Premiér by mal menej oslavovať a viac počúvať ľudí

Bratislava 2. júla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) by mal menej oslavovať a viac počúvať ľudí. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v reakcii na príchod investície švédskej automobilky Volvo. Ľudí podľa Pellegriniho trápi najmä drastické zdražovanie.



Predseda vlády by mal podľa Pellegriniho pochopiť, čo je jeho skutočnou úlohou. "Žiadať od svojich ministrov konkrétne skutky, vyhodiť z vlády stelesnené zlo v podobe Igora Matoviča a počúvať slovenských občanov. Ak toto Eduard Heger nezvládne, nech čím skôr podá demisiu," vyhlásil v stanovisku šéf Hlasu-SD.



Poznamenal, že príchod Volva na východné Slovensko je určite dobrou správou pre celú krajinu. "Nie je však žiadnou vierou investora v túto vládu, ako sa naivne domnieva pán Heger. Je to viera v ľudí na Slovensku, ktorí vedia svoje zručnosti a um využívať bez ohľadu na to, akú vládu majú," zdôraznil.



Ľudí podľa Pellegriniho trápi drastické zdražovanie a zlyhávajúca pomoc vlády. "Po desiatich mesiacoch nevídaného rastu cien dostali deti navyše po 75 eur, zopár ohrozených skupín po 100 a obrovské skupiny ľudí ako seniori či pracujúci bez nezaopatrených detí ostali úplne bez pomoci. Ľudia chcú vidieť, čo pre nich vláda konečne urobí, a nie pozerať sa na klamárske bilbordy OĽANO a počúvať nezmysly o návrate mafie," uzavrel Pellegrini.