Pellegrini: Premiér by nemal hádzať vinu na hasičov a policajtov

Bratislava 8. apríla (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by nemal hádzať vinu za skolabovanie dopravy v krajine v súvislosti s obmedzením pohybu na vojakov a policajtov. Odkazuje mu to expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na sociálnej sieti.



"Takto vyzerá chaos v podaní predsedu vlády. Najskôr silné reči o ochrane ľudí pred vírusom. Keď sa mu situácia vymkla z rúk a skolabovala doprava v celej krajine, pokojne to hodil na našich vojakov a policajtov," skonštatoval Pellegrini s tým, že tí len plnili príkaz. Hovorí v tejto súvislosti o deštrukcii štátu.



Opatrenie kritizoval aj jeho stranícky kolega a poslanec Národnej rady SR Richard Raši. "Medzi zákazom cestovania na sviatky a zákazom vychádzania z domu je veľmi veľký rozdiel, a preto pokladám zavedené opatrenia vlády za prinajmenšom neprimerané. Rozsiahle represívne akcie za účasti armády, ktoré dnes prebiehajú a zasahujú najmä ľudí, ktorí cestujú do a z práce, sú podľa môjho názoru ešte neprimeranejšie," uviedol na sociálnej sieti.



Policajné kontroly v súvislosti s obmedzením pohybu, ktoré si na viacerých miestach vyžiadali dopravné zápchy, mali byť náhodné. Tvrdí to premiér Igor Matovič (OĽaNO). "Zrána sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk," uviedol na sociálnej sieti premiér. Status neskôr zmazal a napísal nový, v ktorom ozrejmil, že policajti dostali inštrukcie od nadriadených. Kritizoval preto policajného prezidenta Milana Lučanského.