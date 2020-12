Pellegrini: Premiér nedokáže niesť zodpovednosť za chod krajiny

Bratislava 10. decembra (TASR) - Krajina aktuálne nemá riadne fungujúcu vládu ani lídra, premiér Igor Matovič (OĽANO) sa len vyhovára, nie je schopný urobiť riadne rozhodnutie a nie je schopný zaň niesť zodpovednosť. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a expremiér Peter Pellegrini.



Opätovne vyzval Matoviča, aby odovzdal riadenie krajiny niekomu inému. "Je to alibista, amatér a neschopný človek, u ktorého máme pochybnosti, či je aj mentálne pripravený, aby túto situáciu zvládal," uviedol.



Pellegrini zdôraznil, že vo štvrtok po prvý raz prekročil denný prírastok nakazených na ochorenie COVID-19 hranicu 3000. Tvrdí, že Slovensko čelí v aktuálnej situácii najhoršej kombinácii, a to kombinácii rekordného počtu nakazených s rozvratom vlády.



"Krajina dnes nemá vládu, ktorá má veci pevne v rukách a mám pochybnosť, že krajinu niekto v tejto chvíli aj reálne riadi a nesie za jej chod aj zodpovednosť," uviedol. Tvrdí, že líder a premiér by sa mal vedieť postaviť pred ľudí, informovať o rozhodnutiach a opatreniach, stáť si za tým, vysvetliť opatrenia, požiadať ľudí o ich rešpektovanie. Rovnako by mal vedieť ľudí ubezpečiť, že im štát pomôže, ak im dôsledky pandémie poškodia podnikanie a živobytie.



Kritizoval tiež hádky v koalícii, spory predsedu vlády s členmi vlády sú podľa neho len na úkor občanov. Podotkol, že Matovič dokopy nič neurobil a keď začali prudko rásť čísla, hľadá vinníka. Odmieta, že by za zlé výsledky mohla prezidentka. "Neobstojí argument, že premiér prehral boj s pani prezidentkou," podotkol a poukázal na jej staršie vyjadrenia, ktorými sa snažila premiéra usmerniť.