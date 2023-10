Bratislava 10. októbra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová by mala mať výsledok rokovaní o zostavení vlády do konca týždňa, predpokladá líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zároveň potvrdil, že v budúcej vláde by nemali sedieť dvaja expremiéri.