Pellegrini pri odhaľovaní plakety Jána Papánka zdôraznil význam OSN
Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok v New Yorku zúčastnil na slávnostnom odhalení pamätnej plakety významného diplomata Jána Papánka.
New York 22. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok v New Yorku zúčastnil na slávnostnom odhalení pamätnej plakety významného diplomata Jána Papánka. Jeho meno zároveň nesie už aj zasadacia sála Stálej misie SR pri OSN. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta (KP) SR.
Pellegrini vo svojom príhovore pripomenul, že Papánek bol jedným zo štrnástich právnikov, ktorí tvorili Chartu OSN. „Ako prvý československý veľvyslanec pri OSN veril, že aj malý národ môže mať v medzinárodnom spoločenstve veľký hlas,“ povedal prezident. Zároveň vyzdvihol odvahu diplomata po komunistickom prevrate v roku 1948, keď sa na pôde OSN postavil proti nastupujúcej totalite v Československu. „Vystúpil proti zničeniu demokracie, hoci vedel, že tým riskuje vlastnú kariéru aj životnú cestu. Domov sa už nikdy nevrátil,“ povedal prezident.
„Úspech Spojených národov bol môj životný cieľ, lebo pokoj znamená pokrok pre môj národ a bezpečnosť pre moju vlasť,“ uviedol prezident s odvolaním sa na Papánkové slová. Pellegrini upozornil, že vyjadrenie diplomata nestráca platnosť ani v súčasnosti. „Aj dnes čelíme vojnám, napätiu a strate dôvery. O to viac potrebujeme OSN. Nie je bez chýb, ale je jediná. A dáva hlas aj krajinám, ako je tá naša,“ povedal prezident SR. Podľa hlavy štátu nie je odhalenie plakety iba spomienkou na významného diplomata, ale aj záväzkom do budúcnosti. Sála Jána Papánka má podľa neho inšpirovať ďalšie generácie diplomatov, aby chápali svoju prácu ako službu pravde, slobode a mieru.
Ján Papánek bol jedným zo zakladateľov Organizácie Spojených národov a prvým stálym predstaviteľom Československa pri OSN. Podieľal sa na príprave Charty OSN, ktorá bola podpísaná 24. októbra 1945. Po roku 1948 zostal v exile v USA, kde založil fond na pomoc utečencom z Československa. Počas štyroch desaťročí prostredníctvom neho podporil viac ako 150.000 ľudí, ktorí utekali pred totalitou za železnou oponou, uviedol odbor komunikácie KP SR.
