< sekcia Slovensko
Pellegrini pricestoval do Prahy, privítal ho Pavel
Slávnostný koncert sa koná pod záštitou oboch prezidentov a je vyvrcholením Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 4. novembra (TASR) - Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v utorok večer stretol s prezidentom ČR Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kam pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice. Koná sa pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Podľa slovenskej prezidentskej kancelárie sa Pellegrini v Obecnom dome stretne aj so šéfom hnutia ANO Andrejom Babišom, informuje spravodajkyňa TASR.
Rokovanie s Pavlom podľa Pellegriniho potvrdilo obojstranný záujem o posilňovanie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi oboma národmi v regionálnej, cezhraničnej, akademickej i vedeckej rovine.
„Slováci aj Česi dnes budujú svoju štátnosť v samostatných republikách. Sme však členmi spoločného európskeho a severoatlantického priestoru. To nám poskytuje priaznivý politický, kultúrny aj bezpečnostný rámec pre rozvoj našich krajín,“ napísal prezident SR na sociálnych sieťach. „Zároveň je však bratstvo medzi Slovákmi a Čechmi jedinečným vkladom k tomuto spoločenstvu. Je to náš príspevok k silnejšej a prosperujúcej Európe, postavenej nielen na pevnom hodnotovom základe, ale aj na takýchto priateľských vzťahoch. A je to i záväzok voči mladej generácii. Verím, že aj naďalej budeme hľadať nové impulzy pre rozvoj vzácnych slovensko-českých vzťahov,“ uviedol Pellegrini.
Slávnostný koncert sa koná pod záštitou oboch prezidentov a je vyvrcholením Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. V Obecnom dome sa koná po tretíkrát. Tradícia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR ako aj Československej republiky. Podľa slovenského veľvyslanectva v Česku bude dramaturgia koncertu odkazovať na vzájomnú kultúrnu prepojenosť krajín. Zaznie symfonická báseň V Tatrách Vítězslava Nováka inšpirovaná slovenskou krajinou, Burleska pre husle a orchester od Eugena Suchoňa a tiež symfonická báseň Praga od Josefa Suka. Sólistom bude slovenský huslista Dalibor Karvay. Filharmonikov povedie český dirigent Tomáš Brauner.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Rokovanie s Pavlom podľa Pellegriniho potvrdilo obojstranný záujem o posilňovanie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi oboma národmi v regionálnej, cezhraničnej, akademickej i vedeckej rovine.
„Slováci aj Česi dnes budujú svoju štátnosť v samostatných republikách. Sme však členmi spoločného európskeho a severoatlantického priestoru. To nám poskytuje priaznivý politický, kultúrny aj bezpečnostný rámec pre rozvoj našich krajín,“ napísal prezident SR na sociálnych sieťach. „Zároveň je však bratstvo medzi Slovákmi a Čechmi jedinečným vkladom k tomuto spoločenstvu. Je to náš príspevok k silnejšej a prosperujúcej Európe, postavenej nielen na pevnom hodnotovom základe, ale aj na takýchto priateľských vzťahoch. A je to i záväzok voči mladej generácii. Verím, že aj naďalej budeme hľadať nové impulzy pre rozvoj vzácnych slovensko-českých vzťahov,“ uviedol Pellegrini.
Slávnostný koncert sa koná pod záštitou oboch prezidentov a je vyvrcholením Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. V Obecnom dome sa koná po tretíkrát. Tradícia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR ako aj Československej republiky. Podľa slovenského veľvyslanectva v Česku bude dramaturgia koncertu odkazovať na vzájomnú kultúrnu prepojenosť krajín. Zaznie symfonická báseň V Tatrách Vítězslava Nováka inšpirovaná slovenskou krajinou, Burleska pre husle a orchester od Eugena Suchoňa a tiež symfonická báseň Praga od Josefa Suka. Sólistom bude slovenský huslista Dalibor Karvay. Filharmonikov povedie český dirigent Tomáš Brauner.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)