Pellegrini: Politický odkaz roku '68 je pre nás záväzkom zodpovednosti

Bratislava 21. augusta (TASR) - Pripomínanie si udalostí vpádu vojsk vtedajšej Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968 považuje podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený) za veľmi dôležité z hľadiska budovania hrdého historického vedomia národa. Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico pri tejto príležitosti skonštatoval, že pokiaľ by procesy naštartované v rokoch 1967 a 1968 pokračovali, Slovensko by dnes bolo krajinou na úrovni Rakúska, alebo inej vyspelej demokracie v Európe.



"V tom období naši dedovia a otcovia ukázali svoju statočnosť postaviť sa a protestovať proti invázii cudzích vojsk priamo v uliciach. S holými rukami išli proti ozbrojenej presile a niektorí z nich za to zaplatili aj svojím životom," uviedol pre TASR Pellegrini.



Ľudia v tom čase podľa podpredsedu parlamentu uverili pokrokovej myšlienke socializmu s ľudskou tvárou, ktorá vyniesla na čelo celospoločenského pohybu slovenského politika Alexandra Dubčeka. "Jeho politický odkaz, ako aj odvaha a statočnosť národa z vtedajšieho pohnutého obdobia našich dejín, je pre nás záväzkom správať sa na geopolitickej úrovni zodpovedne, pretože od toho sa odvíja aj naša sloboda a sociálny rozvoj Slovenskej republiky," dodal Pellegrini.



"Dnešné 52. výročie obsadenia Československa vojskami Varšavskej zmluvy viedlo k zastaveniu demokratizačného procesu známeho ako Pražská jar," uviedol na sociálnej sieti Fico. Invázia v roku 1968 mala podľa neho obrovský negatívny dopad na to, ako sa dnes ľudia na Slovensku mohli mať a mohli žiť.