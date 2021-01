Pellegrini pripúšťa referendovú kampaň pri testovaní, Kolíková namieta

Bratislava 17. januára (TASR) - Ak vláda spraví celoplošné testovanie na nový koronavírus naraz na celom Slovensku počas jedného víkendu, expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a jeho strana zrejme budú počas toho zbierať podpisy na referendum za predčasné voľby. Hovorí, že ak vláda spraví testovanie takýmto spôsobom, majú právo nechať ľudí stojacich v radoch na test vyjadriť sa, či chcú predčasné voľby. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo s tým, že vláda zlyháva.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) reagovala, že ak to ako expremiér urobí, bude to hrubé podkopávanie dôvery v štát, čo v tejto situácii nikomu nepomôže. Hovorí o zneužívaní situácie. Poukázala na vážnosť situácie s pandémiou aj na to, že sa vláda snaží prijať rozumné riešenie.



Pellegrini ozrejmil, že k zberu podpisov počas testovania nepristúpia, ak vláda prijme rozumný kompromis, napríklad testovanie najpostihnutejších regiónov a podobne. V takomto prípade to podľa vlastných slov nedovolí zneužívať na politický boj. Hovorí o "chúťkach premiéra" a pochybuje, či ešte Igor Matovič (OĽANO) zvláda riadenie krajiny.



Na otázku, či si vie Pellegrini v prípade predčasných volieb predstaviť vládu so Smerom-SD, odpovedal, že predčasné voľby nemusia automaticky znamenať "návrat koalície Hlas - Smer". Na základe správania sa Smeru-SD k členom Hlasu-SD si to podľa vlastných slov zatiaľ predstaviť nevie.



V súvislosti so samovraždou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vidí Pellegrini nezodpovedané otázky. Počkať chce na ukončenie vyšetrovania a závery komisie. "Mne bude stačiť, keď nám naši kolegovia z komisie a generálny prokurátor predložia veci a povedia: 'Takto sa to stalo, fakty na to ukazujú a nikto to nemôže spochybniť,'" uviedol s tým, že potom bude povinnosťou všetkých to rešpektovať. Odmieta, že by on či exministerka vnútra Denisa Saková (Hlas-SD) vytvárali konšpirácie okolo prípadu. Mrzí ho, že ministerka hneď po zriadení komisie s členmi podpísala dohody o mlčanlivosti, no ešte v ten deň sama verejne komunikovala o viacerých veciach z prípadu.



Kolíková reagovala, že Lučanskému neboli vo väzbe obmedzované práva. Vysvetlila, že bol v kolúznej väzbe, a preto mal obmedzený kontakt s inými osobami. Na Pellegriniho výčitku o zverejnení viacerých informácií z prípadu odpovedala tým, že tak urobila pre mnohé dezinformácie, ktoré sa okolo prípadu začali vytvárať a ktoré podľa nej ničomu neprospievajú. "Opakovane to zneužívate," adresovala Pellegrinimu.