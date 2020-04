Pellegrini: PVV chýbajú konkrétne záväzky,zníženie byrokracie podporím

Bratislava 25. apríla (TASR) - Programovému vyhláseniu vlády (PVV) chýbajú konkrétne záväzky s termínmi, na základe ktorých by bolo možné v budúcnosti urobiť odpočet. "Je to plné fráz, množstvo dobrých myšlienok, ale nič podľa čoho by občan alebo opozícia mohli konkrétne kontrolovať vládu, či sa podarilo niečo v danom počte alebo termíne zmeniť," povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR a expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Ocenil ambíciu vlády znižovať byrokraciu. Víta tiež podporu rodiny v sociálnych opatreniach, ale aj návrh, aby kandidáti na policajného prezidenta podstúpili detektor lži.



Pellegrini poukázal na to, že pri platoch učiteľov je uvedené zvyšovanie podľa možností štátneho rozpočtu, zatiaľ čo pri obrane je jasne napísané zvýšenie výdavkov na dve percentá HDP do roku 2024 s tým, že 20 percent z nich bude slúžiť na dozbrojovanie a nákup zbraní. Chýba mu viac takých záväzkov v zdravotníctve a školstve. Ocenil, že v sociálnej oblasti akcentuje podpora rodiny. Uvítal by ale jasnejšiu deklaráciu, že vláda nebude rušiť prijaté sociálne opatrenia.



Pozitívne vníma ambície vlády pri deregulácii a znižovaní byrokracie. "Slovensko trpí obrovským množstvom predpisov, zákonov a vyhlášok, ktoré musia občania plniť a často sa v tom strácajú," skonštatoval. Podotkol však, že PVV si v tomto odporuje. Na jednej strane chce vláda podľa neho znižovať byrokraciu a zúžiť štátny aparát, na druhej strane hovorí o vzniku viacerých útvarov.



Pellegrini v súvislosti s PVV upozorňuje na policajný štát a politizáciu polície. Vyrušuje ho snaha ovládnuť post policajného prezidenta napriek tomu, že súčasná koalícia v minulosti tvrdila, že šéf polície má byť nezávislý od ministra vnútra. Pripomenul, že ešte jeho kabinet presadil zmeny v spôsobe voľby policajného prezidenta. Zdôraznil, že za jeho vlády mala polícia voľné ruky a tak to má byť. Obavy má aj z navrhovaných odmien v prípade úplatkov a korupcie. "Nechcel by som, aby sme nakoniec dospeli k tomu, že u nás bude fungovať udavačstvo za odmenu," podotkol.



Na druhej strane expremiér súhlasí s návrhom, aby kandidát na policajného prezidenta prešiel detektorom lži. "Na pozíciách, ktoré zabezpečujú najvyššiu bezpečnosť štátu, je účelné, aby pri prijatí boli takéto podmienky," uviedol. Poukázal na to, že detektorom musia prejsť napríklad pracovníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov, preto považuje za logické, aby to bola podmienka aj pre šéfa polície. "Každopádne to asi bude veľkým sitom pre každého, kto sa bude chcieť o pozíciu uchádzať," podotkol.