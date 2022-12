Pellegrini: Rekonštruovaná ani úradnícka vláda nedostane našu podporu

Bratislava 27. decembra (TASR) - Ani rekonštruovaná vláda, ani úradnícka vláda nikdy nedostanú podporu mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Pre TASR to uviedol jej líder Peter Pellegrini. Tvrdí, že to nebude vláda s mandátom od občanov. Jeho poslanci neľutujú podporu návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Nerozumie však postoju SaS. Po páde vlády treba podľa Pellegriniho dosiahnuť predčasné voľby, a nie ju "kriesiť".



"Postoju SaS nie je možné ani pri najmenšej vôli rozumieť. Oni predsa tvrdili, že Eduard Heger zlyhal ako premiér, že to zďaleka nie je len o Igorovi Matovičovi, že Hegerova vláda nedokázala zabezpečiť pomoc ľuďom. A zrazu nič z toho neplatí? Zrazu je Heger dobrý premiér, ktorý by mal dostať ďalšiu šancu?" pýta sa Pellegrini. Ešte nevidel stranu, ktorá by zhodila vládu a potom by ju šla kriesiť namiesto normálneho demokratického postupu, ktorým majú byť predčasné voľby. "Len a len ľudia môžu rozhodnúť, kto má Slovensko vyviesť z dnešného marazmu," myslí si.



Vláda podľa Pellegriniho zlyhala takmer vo všetkom, na čo siahla, označil ju za neschopnú a amatérsku. "Jediné, čomu po celý rok venovala svoju energiu, boli ich vzájomné spory vrcholiace pádom vlády. Nedokázala ľuďom pomôcť pri drastickom zdražovaní, nedokázala bojovať s energetickou krízou, nedokázala do spoločnosti vrátiť pokoj, dôveru a súdržnosť," myslí si líder Hlasu-SD. Oceňuje sľubované zastropovanie cien elektriny. "Ak sa to po všetkých tých peripetiách podarí, budeme radi, že ľudia v týchto ťažkých časoch nebudú za energie platiť naozaj drastické ceny," uzavrel.