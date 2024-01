Pellegrini rokoval s Michelom a von der Leyenovou

Brusel 24. januára (TASR) - Európske témy, ale aj dianie na Slovensku boli predmetom stredajších bruselských rokovaní predsedu NR SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD) so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom, predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a výkonným podpredsedom EK Marošom Šefčovičom. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pellegrini pripomenul, že rokovaniam dominovali najmä európske a rozpočtové témy, o ktorých budú lídri členských krajín hovoriť na budúci týždeň na summite EÚ. V rámci nich by mala Únia schváliť finančnú injekciu pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur.



"V tom balíku sú aj prostriedky pre krajiny so schengenskou hranicou, nie je to len o zmene rozpočtu EÚ pre Ukrajinu," vysvetlil.



Pred šéfmi inštitúcií EÚ vyjadril nádej, že na summite sa podarí dosiahnuť konsenzus všetkých 27 krajín aj napriek súčasným výhradám Maďarska. "Ešte je čas, aby sa o požiadavkách Maďarska rokovalo, aby sa nehľadal nejaký špeciálny systém 26 či 25 krajín, ktorý by bol veľmi komplikovaný," povedal Pellegrini.



S Michelom hovoril aj o podpore pre európsky vojenský priemysel, kde sa prihovoril za to, aby miliardy, ktoré Únia dáva do obranného priemyslu, míňala v Európe, podporila tak domáci priemysel a znižovala závislosť od zámorských dodávateľov. Dodal, že ak príde eurokomisia s návrhom na vytvorenie fondu na podporu zbrojárskeho priemyslu vrátane moderných zbraňových systémov, Slovensko sa bude o takéto zdroje uchádzať.



Pri téme rozširovania Únie Pellegrini pripomenul, že SR podporuje krajiny západného Balkánu. Kriticky poukázal na to, že ak tieto krajiny budú dostávať od Únie iba sľuby, podpora ich obyvateľov pre európsku integráciu poklesne.



Ocenil, že sa podarilo vyrokovať rozšírenie schengenského priestoru o Rumunsko a Bulharsko, aj keď zatiaľ iba v leteckej a námornej oblasti. "Slovensko hovorí, že z rozširovania schengenu sa nesmie robiť politika a tieto krajiny sú technicky pripravené na vstup do schengenu, aj čo sa týka pozemných hraničných kontrol," uviedol.



S odkazom na slovenské politické dianie Pellegrini informoval Michela i von der Leyenovú, že od budúceho týždňa bude v Bruseli k dispozícii vládou poverená diplomatka, ktorá bude v priamom kontakte s inštitúciami EÚ a zodpovie všetky otázky spojené s pripravovanými zmenami trestno-právnych kódexov. Zdôraznil, že tento prístup vysoko ocenila predsedníčka Európskeho parlamentu, šéfka eurokomisie aj predseda Európskej rady.



