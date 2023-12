Pellegrini rokoval so Sobotkom o umelej inteligencii aj Ukrajine

Viedeň 4. decembra (TASR) - Spolupráca rakúskeho a slovenského parlamentu, umelá inteligencia, nelegálna migrácia či obnova Ukrajiny boli témy spoločného rokovania predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho a šéfa rakúskeho parlamentu Wolfganga Sobotku vo Viedni. Pellegrini uviedol, že s rakúskym partnerom hovoril aj o podpore myšlienky, že pri obnove Ukrajiny po vojne by mala časť financií z Európskej únie smerovať na východ Slovenska na dobudovanie infraštruktúry.



Pellegrini skonštatoval, že vzťah oboch parlamentov je na štandardne dobrej úrovni, no vie si predstaviť intenzívnejšiu spoluprácu na úrovni parlamentných výborov. Jedna z oblastí, v ktorej by mohli spolupracovať je otázka umelej inteligencie, jej regulácie a legislatívy. "EÚ len dobieha v oblasti legislatívy prudký a rýchly vývoj moderných technológii, žiaľ, tak to aj bude, preto treba niekde prevziať iniciatívu," poznamenal. Upozornil na riziká zásahov umelej inteligencie do života ľudí i demokratických procesov, ako sú napríklad voľby.



V prípade Ukrajiny Pellegrini Sobotku podľa vlastných slov ubezpečil o pokračujúcej podpore Slovenska. Poznamenal však, že SR vyčerpala technické možnosti darovania zbrojných systémov, no komerčné kontrakty a humanitárnu pomoc neprerušila. Pri obnove Ukrajiny poukázal na potrebu dobudovať európsku infraštruktúru až k jej hraniciam v prípade diaľnice na východe Slovenska a tiež možnosti rozšírenia kapacity prekládky tovarov v Čiernej nad Tisou. "Ak chce EÚ pomáhať Ukrajine, musí sa svojou infraštruktúrou priblížiť k Ukrajine," skonštatoval.







Rakúskeho šéfa parlamentu zaujímala nelegálna migrácia po zmene vlády na Slovensku. Pellegrini ho uistil, že Slovensko sa nebude spoliehať na to, že problematiku nemusí riešiť, keďže cez naše územie nelegálni migranti len prechádzajú. Potvrdil ochranu hraníc a ocenil, že kontroly na rakúsko-slovenskej hranici neovplyvňujú bežný denný režim na priechodoch.



Šéfovia parlamentu sa mali zhodnúť aj v otázke konfliktu v Pásme Gazy. Pellegrini zdôraznil podporu Izraela a jeho práva brániť sa voči teroristickému útoku Hamasu. Poukázal však aj na civilné obete, ktoré s teroristickým útokom nemajú nič spoločné. Treba preto podľa neho dbať na to, aby sa humanitárna pomoc dostala k obetiam v takom objeme, ako sa má.



Šéf slovenského parlamentu si počas návštevy Rakúska položením kytice k Pamätnej tabuli uctil založenie prvej Slovenskej národnej rady. Tabuľa podľa jeho slov pripomína miesto, kde sa rozhodlo o jej vzniku. "Myslím si, že týmto aj mnohým u nás doma pripomeniem, aká bola história a že niečo také sa vo Viedni v septembri 1848 udialo," povedal.









(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Bučkuliaková)