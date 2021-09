Pellegrini: Rozhodnutie ÚS k novele o prokuratúre treba rešpektovať

Bratislava 29. septembra (TASR) - Treba sa naučiť rešpektovať rozhodnutia súdov, či sa nám ich verdikt páči alebo nie. Povedal to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý nevyhovel návrhu opozície vyhlásiť za protiústavnú minuloročnú novelu zákona o prokuratúre. Pellegrini si naďalej myslí, že generálnym či špeciálnym prokurátorom by mal byť len prokurátor s dlhoročnou praxou. Hovorca opozičného Smeru-SD Ján Mažgút v reakcii uviedol, že Smer-SD rozhodnutie ÚS akceptuje.



"Naučme sa už rešpektovať rozhodnutia súdov, či sa nám ich verdikt páči alebo nie, a pokiaľ máme uistenie, že je ich rozsudok postavený na základe faktov a nie je nijakým spôsobom politicky motivovaný," povedal Pellegrini novinárom.



Pellegrini si myslí, že pokiaľ nám v prípade ústavného súdu vyhovujú rozhodnutia v prípade pozastavenia rôznych zákonov či vyhlášok, musíme sa podľa neho naučiť rešpektovať aj zamietavé stanovisko. "Je našou povinnosťou správať sa tak, ako to ÚS skonštatoval," dodal.



"Na mojom postoji, kto má byť generálnym alebo špeciálnym prokurátorom, toto rozhodnutie ÚS nič nezmení," povedal s tým, že by do funkcií navrhoval len skúsených prokurátorov a na to nepotrebuje zmenu zákona. "Traumou slovenskej spoločnosti je, že na všetko musíme mať zákon, vyhlášku," doplnil Pellegrini.



ÚS na stredajšom neverejnom zasadnutí pléna nevyhovel návrhu skupiny opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR vyhlásiť za protiústavnú minuloročnú novelu zákona o prokuratúre. Podľa novely sa o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR môžu uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíril sa tiež okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov na generálneho alebo špeciálneho prokurátora navrhujú. Špeciálnym prokurátorom sa už nemusí stať len prokurátor GP ako predtým.



Opozičný Smer-SD v podaní novelu kritizoval s tým, že zákonné kritériá, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu generálneho a špeciálneho prokurátora, sú nižšie ako podmienky pre vymenovanie do funkcie prokurátora. Strana argumentovala tiež podľa nej neústavným legislatívnym procesom.