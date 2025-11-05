< sekcia Slovensko
Pellegrini: S Pavlom by sme sa mohli stretnúť budúci rok
Pellegrini sa počas návštevy Prahy stretol aj s predsedom českého hnutia ANO Andrejom Babišom.
Autor TASR
Praha 4. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok počas pracovnej návštevy ČR naznačil, že by sa v priebehu budúceho roka mohol stretnúť so svojim českým náprotivkom Petrom Pavlom v pohraničnom regióne medzi krajinami v rámci úsilia prehĺbiť vzájomné vzťahy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na osobitnú spravodajkyňu v Prahe.
Pellegrini označil hodinové stretnutie s Pavlom za priateľské a konštruktívne. „Dohodli sme sa na tom, aby sme ukázali, že naozaj tie slovensko-české vzťahy sú bez akýchkoľvek problémov, a že si nestaviame medzi sebou múry,“ uviedol prezident SR.
„Obnovíme myšlienku, s ktorou prišiel pán prezident Pavel, aby sme sa stretli už niekedy v budúcom roku niekde na pomedzí, a buď na slovenskej alebo na českej strane v pohraničí, aby sme spolu možno urobili aj nejaký výstup, na nejaké miesto, a potom sa stretli s ľuďmi, ktorí v danom regióne žijú, a stretli sa s mladými ľuďmi,“ dodal Pellegrini.
„Rozprávali sme sa ale samozrejme aj o plánovanej V4, ktorá bude už o niekoľko týždňov v Ostrihome, kde sa spolu zúčastníme a kde zdieľame rovnaký názor, že V4 má svoju budúcnosť, ale v tých oblastiach, kde sa zhodujeme,“ vyhlásil Pellegrini. „Samozrejme, V4 nemá byť projekt, kde automaticky umelo spájame dokopy štyri krajiny aj v oblastiach, kde máme odlišné názory,“ zdôraznil.
Prezidenti hovorili aj o povolebnej situácii v Česku, „ako sa vyvíjajú debaty a zloženie vlády a programové vyhlásenie“, či o vojne na Ukrajine.
Pellegrini sa počas návštevy Prahy stretol aj s predsedom českého hnutia ANO Andrejom Babišom, ktorého po víťazných októbrových parlamentných voľbách Pavel poveril rokovaním o zostavení novej vlády.
Prezident SR do Prahy pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice. Koná sa pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika.
Pellegrini označil hodinové stretnutie s Pavlom za priateľské a konštruktívne. „Dohodli sme sa na tom, aby sme ukázali, že naozaj tie slovensko-české vzťahy sú bez akýchkoľvek problémov, a že si nestaviame medzi sebou múry,“ uviedol prezident SR.
„Obnovíme myšlienku, s ktorou prišiel pán prezident Pavel, aby sme sa stretli už niekedy v budúcom roku niekde na pomedzí, a buď na slovenskej alebo na českej strane v pohraničí, aby sme spolu možno urobili aj nejaký výstup, na nejaké miesto, a potom sa stretli s ľuďmi, ktorí v danom regióne žijú, a stretli sa s mladými ľuďmi,“ dodal Pellegrini.
„Rozprávali sme sa ale samozrejme aj o plánovanej V4, ktorá bude už o niekoľko týždňov v Ostrihome, kde sa spolu zúčastníme a kde zdieľame rovnaký názor, že V4 má svoju budúcnosť, ale v tých oblastiach, kde sa zhodujeme,“ vyhlásil Pellegrini. „Samozrejme, V4 nemá byť projekt, kde automaticky umelo spájame dokopy štyri krajiny aj v oblastiach, kde máme odlišné názory,“ zdôraznil.
Prezidenti hovorili aj o povolebnej situácii v Česku, „ako sa vyvíjajú debaty a zloženie vlády a programové vyhlásenie“, či o vojne na Ukrajine.
Pellegrini sa počas návštevy Prahy stretol aj s predsedom českého hnutia ANO Andrejom Babišom, ktorého po víťazných októbrových parlamentných voľbách Pavel poveril rokovaním o zostavení novej vlády.
Prezident SR do Prahy pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice. Koná sa pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika.