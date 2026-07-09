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Pellegrini: S Tureckom máme rovnaký názor na vojenské konflikty
Obe krajiny majú názor, že akúkoľvek vojnu treba urýchlene ukončiť.
Autor TASR
Ankara/Bratislava 9. júla (TASR) - Slovensko zdieľa s Tureckom rovnaký postoj k riešeniu vojenských konfliktov. Obe krajiny majú názor, že akúkoľvek vojnu treba urýchlene ukončiť. Prezident SR Peter Pellegrini to pre médiá uviedol v lietadle počas cesty domov z tureckej Ankary, kde sa v utorok a v stredu uskutočnil summit NATO. Vo štvrtok sa Pellegrini stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom aj bilaterálne.
„Bol to práve turecký prezident, ktorý prvýkrát od vypuknutia vojenského konfliktu dokázal za rokovací stôl posadiť obidve delegácie – aj Ruskej federácie, aj Ukrajiny. Bol za iniciatívou možnosti vývozu obilia z ukrajinských prístavov, ako aj prvým človekom, ktorý dal impulz na výmeny vojnových zajatcov,“ uviedol prezident SR.
Pellegrini poukázal na to, že sa s Erdoganom rozprával aj o budúcoročnom summite Iniciatívy Trojmoria, ktorý bude hostiť Slovensko. „Tlmočil som mu opakovane pozvanie na návštevu Slovenskej republiky,“ priblížil. Erdogan podľa neho cíti, že nastáva čas, keď by mohol návštevu slovenských ústavných činiteľov opätovať.
Slovensko podľa prezidenta podporuje európsku perspektívu Turecka, ktoré však má prístupový proces do EÚ aktuálne pozastavený pre zhoršujúci sa stav rešpektovania ľudských práv či právneho štátu.
Pellegrini sa podľa vlastných slov domnieva, že v aktuálnej zložitej bezpečnostnej situácii nie je správne, aby sa únia izolovala. Pripomenul zároveň, že Turecko je druhou najsilnejšou krajinou NATO a je geopolitickým hráčom a garantom stability vo svojom regióne. „Treba sa snažiť nejako odstraňovať tieto bariéry a skôr hľadať v dnešnej náročnej dobe pragmatickejší prístup medzi EÚ a Tureckom,“ vyhlásil s tým, že je to postoj Slovenska, ktorý Erdoganovi deklaroval.
Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že Turecko je dôležitou krajinou aj preto, že sa uchádza o členstvo v EÚ. Oba štáty sa podľa neho budú usilovať okrem iného aj o lepšie ľudské prepojenia. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan je podľa Blanára pripravený zúčastniť sa na rokovaní vo formáte V4+.
Pellegrini v odpovedi na jednu z novinárskych otázok uviedol, že podľa neho je európska perspektíva Ukrajiny „veľmi, veľmi vzdialená“. Odvolal sa pritom na neformálne vyjadrenia aj iných lídrov. Dodal, že nie je zástancom skratiek ani dvojakého metra.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
„Bol to práve turecký prezident, ktorý prvýkrát od vypuknutia vojenského konfliktu dokázal za rokovací stôl posadiť obidve delegácie – aj Ruskej federácie, aj Ukrajiny. Bol za iniciatívou možnosti vývozu obilia z ukrajinských prístavov, ako aj prvým človekom, ktorý dal impulz na výmeny vojnových zajatcov,“ uviedol prezident SR.
Pellegrini poukázal na to, že sa s Erdoganom rozprával aj o budúcoročnom summite Iniciatívy Trojmoria, ktorý bude hostiť Slovensko. „Tlmočil som mu opakovane pozvanie na návštevu Slovenskej republiky,“ priblížil. Erdogan podľa neho cíti, že nastáva čas, keď by mohol návštevu slovenských ústavných činiteľov opätovať.
Slovensko podľa prezidenta podporuje európsku perspektívu Turecka, ktoré však má prístupový proces do EÚ aktuálne pozastavený pre zhoršujúci sa stav rešpektovania ľudských práv či právneho štátu.
Pellegrini sa podľa vlastných slov domnieva, že v aktuálnej zložitej bezpečnostnej situácii nie je správne, aby sa únia izolovala. Pripomenul zároveň, že Turecko je druhou najsilnejšou krajinou NATO a je geopolitickým hráčom a garantom stability vo svojom regióne. „Treba sa snažiť nejako odstraňovať tieto bariéry a skôr hľadať v dnešnej náročnej dobe pragmatickejší prístup medzi EÚ a Tureckom,“ vyhlásil s tým, že je to postoj Slovenska, ktorý Erdoganovi deklaroval.
Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že Turecko je dôležitou krajinou aj preto, že sa uchádza o členstvo v EÚ. Oba štáty sa podľa neho budú usilovať okrem iného aj o lepšie ľudské prepojenia. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan je podľa Blanára pripravený zúčastniť sa na rokovaní vo formáte V4+.
Pellegrini v odpovedi na jednu z novinárskych otázok uviedol, že podľa neho je európska perspektíva Ukrajiny „veľmi, veľmi vzdialená“. Odvolal sa pritom na neformálne vyjadrenia aj iných lídrov. Dodal, že nie je zástancom skratiek ani dvojakého metra.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)