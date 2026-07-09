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Pellegrini sa do štátnej vily zatiaľ nenasťahuje
Dôvodom je spoločenská situácia, presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali.
Autor TASR
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Ankara/Bratislava 9. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Novinárom to povedal v reakcii na otázku na tlačovej konferencii v lietadle počas cesty zo samitu NATO v tureckej Ankare. Dôvodom je spoločenská situácia, presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Kancelária prezidenta SR by však priestory využiť vedela. Mohla by v nich usporadúvať neformálne stretnutia lídrov.
„Nikdy sa nemôžete spoliehať na to, že zvolený prezident alebo prezidentka, alebo premiér budú automaticky z okolia Bratislavy a majú zabezpečené svoje bývanie. Takže do budúcna to veľkú logiku má. Ale povedzte si otvorene a odpovedzte si aj sami na otázku, ako by to dnes bolo zas interpretované,“ uviedol.
Prezident pripomenul, že štátne bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov začalo Slovensko riešiť po atentáte na premiéra Roberta Fica spred dvoch rokov.
Poukázal na to, že ešte nie je určené, ktorá vila má patriť ktorému činiteľovi. V prípade, že by Kancelária prezidenta SR priestory dostala, chce ich využiť ako reprezentatívne, „Aby sme mohli postupne začať tieto budovy využívať na nejaké reprezentatívne účely, menšie formáty stretnutí a tak ďalej,“ povedal s tým, že vily majú aj reprezentatívne priestory.
V budúcnosti by spoločnosť podľa neho mala dospieť k dohode, že prezident, predseda Národnej rady a predseda vlády by mali v súvislosti s výkonom svojej funkcie dostať aj bývanie, kde je riadne garantovaná ich bezpečnosť.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
„Nikdy sa nemôžete spoliehať na to, že zvolený prezident alebo prezidentka, alebo premiér budú automaticky z okolia Bratislavy a majú zabezpečené svoje bývanie. Takže do budúcna to veľkú logiku má. Ale povedzte si otvorene a odpovedzte si aj sami na otázku, ako by to dnes bolo zas interpretované,“ uviedol.
Prezident pripomenul, že štátne bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov začalo Slovensko riešiť po atentáte na premiéra Roberta Fica spred dvoch rokov.
Poukázal na to, že ešte nie je určené, ktorá vila má patriť ktorému činiteľovi. V prípade, že by Kancelária prezidenta SR priestory dostala, chce ich využiť ako reprezentatívne, „Aby sme mohli postupne začať tieto budovy využívať na nejaké reprezentatívne účely, menšie formáty stretnutí a tak ďalej,“ povedal s tým, že vily majú aj reprezentatívne priestory.
V budúcnosti by spoločnosť podľa neho mala dospieť k dohode, že prezident, predseda Národnej rady a predseda vlády by mali v súvislosti s výkonom svojej funkcie dostať aj bývanie, kde je riadne garantovaná ich bezpečnosť.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)