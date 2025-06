Pellegrini sa na summite NATO stretol s Trumpom aj Starmerom

Haag 25. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa počas zasadnutia Severoatlantickej rady krátko stretol s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Hovorili spolu o spolupráci pri prípadnej výstavbe nového jadrového bloku v SR. Popri summite NATO bilaterálne rokoval aj s britským premiérom Keirom Starmerom, ktorého pozval do Bratislavy na novembrovú medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní. Informoval ho tiež, že po skončení vojny na Ukrajine by SR mohla poskytovať logistickú a technickú podporu pre ozbrojené sily NATO, informuje osobitný spravodajca TASR.



Pellegrini s Trumpom hovoril pred začiatkom zasadnutia lídrov. Informoval ho, že SR je na prahu finálneho rozhodnutia o výstavbe nového jadrového zdroja. Informoval ho, že SR by na tomto projekte mala záujem spolupracovať so Spojenými štátmi a spoločnosťou Westinghouse. Trump podľa prezidenta túto správu prijal veľmi pozitívne a povedal, že v rokovaniach treba pokračovať, keďže americká strana má o túto spoluprácu veľký záujem.



Prezident sa prvýkrát bilaterálne stretol aj s britským premiérom. Rozprávali sa o záverečnom texte vyhlásenia, keďže SR spolu s Britániou presadzovala predĺženie časového horizontu dosiahnutia dohodnutej sumy piatich percent HDP na obranu ročne.



Šéfa britskej vlády pozval na medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní a umelej inteligencii, ktorá sa uskutoční v novembri v Bratislave v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Pellegrini očakáva, že by sa na nej mohlo zúčastniť viacero svetových lídrov vrátane generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.



Britského partnera tiež informoval, že SR je po skončení vojny na Ukrajine pripravená byť logistickým a technickým centrom „pre prípadné potreby ozbrojených síl NATO alebo Británie, ktoré by mohli zo SR operovať v rámci mierovej misie“. Pellegrini pripomenul, že na východnom krídle sú v súčasnosti tri logistické centrá. Jedno je v SR a ďalšie v Rumunsku a Poľsku.