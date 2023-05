Pellegrini sa s premiérom stretne v pondelok, Heger v utorok

Bratislava 29. mája (TASR) - Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini sa má stretnúť s premiérom Ľudovítom Ódorom v pondelok podvečer. Šéf hnutia OĽANO Igor Matovič s ním dohodnutý termín stretnutia ešte nemá. Expremiér a nezaradený poslanec Eduard Heger informoval, že s Ódorom bude rokovať v utorok (30. 5.). Strana Smer-SD sa taktiež na rokovaniach zúčastní.



Pellegrini očakáva s premiérom konštruktívnu debatu bez emócií a politických vášní. "Pravdepodobne ma bude informovať, čo zamýšľa dať do programového vyhlásenia vlády. Pravdepodobne sa pobavíme aj o iniciatíve, že by vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet skôr, ak nedostane dôveru," povedal. Pellegrini si zatiaľ nemyslí, že Hlas-SD zmení svoje stanovisko a vláde odborníkov vysloví dôveru.



Bývalý predseda vlády Heger sa chce s Ódorom rozprávať aj o svojich prioritách. "Pre nás je dôležité, aby bolo pokračovanie v reformách z plánu obnovy, a ďalšie veci, ktoré sme ako vláda presadzovali," podotkol.



Poslanec za Smer-SD Juraj Blanár priblížil, že sú pozvaní na stretnutie s premiérom, bližšie informácie však nemá. Sú podľa neho pripravení vecne sa s ním porozprávať o veciach, ktoré trápia Slovensko. "Nieže bude Ódorova vláda riešiť výmenu štátnych tajomníkov alebo ochranu štátnych hraníc, ale chceme sa s ním rozprávať o zdražovaní a zásadných veciach," poukázal.



Premiér sa so Smerom-SD stretne v pondelok poobede, informoval šéf strany Robert Fico. Myslí si, že programové vyhlásenie vlády by nemalo byť "nič iné, len inventúra zločinov, ktoré napáchala vládna koalícia za tri roky".



Matovič na rokovanie s Ódorom pôjde, nemá však dohodnutý presný termín stretnutia. Ide tam podľa vlastných slov počúvať.



Premiér začne v pondelok avizovanú sériu stretnutí s lídrami politických strán zastúpených v Národnej rade SR. Rokovať sa bude o podpore programového vyhlásenia vlády a o možnosti vyslovenia dôvery vláde.