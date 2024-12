Pellegrini sa stretol s lotyšským prezidentom, rokovali aj o Ukrajine

Riga 4. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini a lotyšský prezident Edgars Rinkevičs na stredajšom stretnutí v Rige rokovali o obrane, vojne na Ukrajine aj o energetike. Pellegrini je podľa vlastných slov rád, že obe krajiny spolupracujú na rôznych úrovniach. Rinkevičs zas zdôraznil potrebu podpory Ukrajiny. Prezidenti o tom informovali na tlačovej konferencii na Rižskom hrade, informuje osobitný spravodajca TASR.



O "plodnej spolupráci" Lotyšska a SR hovoril aj Rinkevičs. Okrem toho spomenul, že generálny tajomník NATO v minulosti ocenil pripravenosť vojenských jednotiek v Lotyšsku. Rinkevičs zdôraznil, že podpora Ukrajiny je potrebná nielen pri vojenských otázkach, ale aj pri jej politických rozhodnutiach. Podľa neho Rusko nemá záujem o mierové rokovania.



Slovenská hlava štátu zdôraznila, že názory SR sa od tých lotyšských v otázke vojny na Ukrajine líšia najmä v postoji k diplomatickému riešeniu. Konflikt sa podľa neho vojensky ukončiť nedá. Ukrajina by mala podľa neho dostať podporu najmä v tom, aby mala výhodu pri mierových rokovaniach, má však mať relevantnú vojenskú silu. Pellegrini zároveň lotyšskú hlavu štátu informoval, že SR po darovaní vojenskej techniky Ukrajine stále nedisponuje systémom protivzdušnej obrany ani kompletným vojenským letectvom.



Prezidenti rokovali aj o energetike. Slovensko má podľa Pellegriniho výrazné odborné kapacity pri výrobe elektrickej energie z jadrových zdrojov. Lotyšsko sa podľa neho začína zaujímať o menšie modulárne reaktory a Slovensko by mu mohlo svoje skúsenosti ponúknuť.



Pellegrini je v stredu na jednodňovej návšteve Lotyšska. Na programe má ešte stretnutie so slovenskými vojakmi v misii NATO na vojenskej základni v Adaži. Pôjde o tradičné predvianočné stretnutie.