Pellegrini sa stretol s Pavlom, hovorili o zlepšení vzťahov SR a ČR

Paríž 11. februára (TASR) - Politické vzťahy medzi Slovenskom a Českom by sa mali zlepšiť. Prezident SR Peter Pellegrini sa na tom zhodol so svojím českým partnerom Petrom Pavlom na stretnutí počas Globálneho akčného summitu o umelej inteligencii v Paríži. Informuje o tom osobitná spravodajkyňa TASR.



"Mrzí ma, že slovensko-české vzťahy na politickej úrovni dnes nie sú ideálne, a mali by sme spraviť všetko pre to, aby opäť zodpovedali vysoko nadštandardným a dlhoročným vzťahom dvoch bratských národov," uviedol Pellegrini.



Zároveň sa s českým prezidentom dohodol, že o možnostiach zlepšenia politických vzťahov medzi Slovenskom a Českom budú diskutovať na stretnutí takzvaného Slavkovského formátu, ktorý tvorí Slovensko, Rakúsko a Česko. Najbližšie sa uskutoční takéto stretnutie 5. marca 2025 na zámku Slavkov na Morave.







(osobitná spravodajkyňa TASR Michaela Kováčová)