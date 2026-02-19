Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pellegrini sa stretol s prezidentkou Indie, chcú rozvíjať spoluprácu

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini (vpravo) počas privítania v rámci bilaterálneho stretnutia s indickou prezidentkou Draupadí Murmúovou v indickom hlavnom meste Naí Dillí 19. februára 2026. Foto: TASR - Kancelária przident SR

Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené rozšíriť praktické partnerstvo s Indiou vrátane štipendií, výmeny študentov a vzdelávania v oblasti nových technológií.

Autor TASR
Naí Dillí 19. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa vo štvrtok v Naí Dillí stretol s indickou prezidentkou Draupadí Murmúovou. Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené rozšíriť praktické partnerstvo s Indiou vrátane štipendií, výmeny študentov a vzdelávania v oblasti nových technológií. Oznámil to na sociálnej sieti.

„Zhodli sme sa, že chceme ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti obchodu, umelej inteligencie i vzdelávania,“ priblížil prezident.

Indická hlava štátu navštívila Slovensko v apríli minulého roka.





(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)
