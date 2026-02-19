< sekcia Slovensko
Pellegrini sa stretol s prezidentkou Indie, chcú rozvíjať spoluprácu
Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené rozšíriť praktické partnerstvo s Indiou vrátane štipendií, výmeny študentov a vzdelávania v oblasti nových technológií.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Naí Dillí 19. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa vo štvrtok v Naí Dillí stretol s indickou prezidentkou Draupadí Murmúovou. Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené rozšíriť praktické partnerstvo s Indiou vrátane štipendií, výmeny študentov a vzdelávania v oblasti nových technológií. Oznámil to na sociálnej sieti.
„Zhodli sme sa, že chceme ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti obchodu, umelej inteligencie i vzdelávania,“ priblížil prezident.
Indická hlava štátu navštívila Slovensko v apríli minulého roka.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)
„Zhodli sme sa, že chceme ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti obchodu, umelej inteligencie i vzdelávania,“ priblížil prezident.
Indická hlava štátu navštívila Slovensko v apríli minulého roka.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)