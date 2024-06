VIDEO: Pellegrini sa stretol s von der Leyenovou

Brusel 26. júna (TASR) - Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v stredu večer v Bruseli stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. V rozhovore s ňou sa podľa vlastných slov zasadzoval za čo najsilnejšie ekonomické portfólio pre slovenského kandidáta na člena budúcej eurokomisie Maroša Šefčoviča, informuje TASR.



Pellegrini na rokovaní zdôraznil, že Šefčovič je jedným z najskúsenejších súčasných eurokomisárov. Podľa hlavy štátu by preňho bola v Komisii vhodná oblasť konkurencieschopnosti, priemyslu či energetiky. Zdôraznil, že von der Leyenová sama "vysoko ocenila" Šefčovičove odborné kvality.







Prezident pripomenul, že súčasné rokovania o obsadení kľúčových postov v Európskej únii smerujú k tomu, že predsedníčkou Komisie bude Nemka von der Leyenová, predsedom Európskej rady Portugalčan António Costa a šéfkou diplomacie eurobloku Kaja Kallasová z Estónska. Prezident sa nazdáva, že silné portfólio pre Šefčoviča by znamenalo aj "geografické balansovanie" funkcií pre strednú Európu.







V Bruseli podľa vlastných slov lobuje za to, aby Šefčovič mal za sebou podporu rodiny európskych sociálnych demokratov S&D, z ktorej pochádza a za ktorú bol aj komisárom. "Buď bude nominant nejakej rodiny, alebo sa tu bude ponevierať ako nezávislý komisár, ktorého tak aj všetci budú brať," upozornil Pellegrini.







Snahy o prijatie šiestich slovenských europoslancov zo strán Smer-SD a Hlas-SD, ktoré majú u eurosocialistov pozastavené členstvo, do frakcie S&D treba podľa Pellegriniho chápať ako snahu o podporu pozície Šefčoviča. Za prijatie slovenských europoslancov je podľa neho aj Costa, ale tiež španielsky premiér Pedro Sánchez či nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz, s ktorými už rokoval.



S von der Leyenovou hovoril Pellegrini aj o strategickej agende pre EÚ na nasledujúcich päť rokov. Podľa neho by cieľom Únie malo byť posilnenie jej konkurencieschopnosti, aby naďalej "hrala prvú ligu s USA a Čínou". Obáva sa totiž, že "postupne akoby sme strácali dych a vypadávame z tohto elitného hospodárskeho klubu".



Ako pokračoval, EÚ zrejme v ďalšom období nepoľaví z klimatických cieľov, ale bude sa k nim musieť stavať pragmatickejšie aj s ohľadom na priemysel, poľnohospodárstvo a výrobcov potravín.



Dotkli sa aj problematiky nového politického piliera EÚ, ktorým bude obranná a bezpečnostná politika. Tú bude treba podľa Pellegriniho nanovo zadefinovať a zrejme ju dostane na starosť nový eurokomisár.



Pellegrini sa vo štvrtok na okraj summitu EÚ má stretnúť bilaterálne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Už teraz majú naplánované aj ďalšie dvojstranné stretnutie na summite NATO vo Washingtone začiatkom júla a neskôr by mal slovenský prezident uskutočniť aj oficiálnu cestu na Ukrajinu.



"Teším sa na to stretnutie. Chcem mu povedať, čo všetko sa na Slovensku možno menej medializuje, ale všeličo sa robí a rieši aj vo vzťahu k podpore Ukrajiny," povedal Pellegrini novinárom. V tejto súvislosti pripomenul, že množstvo munície v rámci českej iniciatívy pre Ukrajinu sa opravuje na Slovensku, čo podľa neho prekvapilo aj českých predstaviteľov počas jeho stredajšej návštevy Prahy.