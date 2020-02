Pellegrini sa v Moskve stretol s novým ruským premiérom Mišustinom

Moskva 26. februára (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v stredu v Moskve stretol s novým ruským premiérom Michailom Mišustinom. Pellegrini je prvým európskym lídrom, ktorého Mišustin prijal od svojho nástupu do funkcie v polovici januára.



Slovenského premiéra sprevádza v Rusku aj minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Pellegrini navštívil Rusko aj vlani v júni, prijal ho ruský prezident Vladimir Putin a tiež vtedajší premiér Dmitrij Medvedev. S ruskými predstaviteľmi vtedy Pellegrini rokoval o dodávkach energetických surovín - predovšetkým zemného plynu a jadrového paliva -, o priemyselnej spolupráci či projekte vybudovania širokorozchodnej železnice z východu Slovenska do Viedne.



(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)



Pellegrini: SR je súčasťou EÚ, ale má vlastný pohľad na vzťahy s Ruskom

Slovensko je súčasťou Európskej únie a vníma komplikácie vývoja vzťahov medzi samotnou EÚ a Ruskou federáciou, avšak Slovensko má aj svoj vlastný pohľad, ako majú vyzerať vzťahy s Ruskom vrátane sankcií, a tento pohľad jasne prezentuje. Uviedol to slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na úvod stredajšieho rokovania so svojím ruským partnerom Michailom Mišustinom v Moskve.



Dialóg a spolupráca sú podľa Pellegriniho jedinou cestou, ako pokračovať vo vzájomných vzťahoch. Ako zdôraznil, Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa vyslovujú proti budovaniu bariér a "neustálemu narábaniu so sankciami".



"Dialógom dosiahneme určite viac ako nejakými tvrdými postojmi jednej alebo druhej strany," povedal Pellegrini.



Na rokovaní tiež ocenil hospodársku spoluprácu oboch krajín, ktorá naberá "stále lepší a pozitívnejší trend".