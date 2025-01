Pellegrini sa v Poľsku stretol s preživšími z tábora Auschwitz

Auschwitz/Bratislava 27. januára (TASR) - Od nenávisti je len krôčik k tomu, aby sa zopakovali strašné udalosti spred 80 rokov. Uviedol to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini po pondelkovej slávnostnej ceremónii v bývalom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau pri príležitosti 80. výročia jeho oslobodenia.



"Mal som tú česť, že som sa stretol s dvomi preživšími zo Slovenska. S pani Evou Umlauf, ktorá žije v Nemecku, a pánom Naftalim Fürstom, ktorý žije v Izraeli. Obaja prežili hrôzu Osvienčimu a ja som im dnes mohol v mene nás všetkých podať ruku a vzdať úctu a hold za to, čo museli vo svojom živote prežiť," uviedol Pellegrini.



Podľa jeho slov bola na začiatku tragických udalostí nenávisť k rase a človeku, nadradenosť a pocit, že niekto znamená viac a niekto menej. "Nenávisť postupne naberala na sile a nakoniec sa skončila vraždením ľudí tu na tomto mieste a mnohých ďalších miestach na európskom kontinente," skonštatoval prezident.



Zároveň vyzval na to, aby sa nenávisť nestala súčasťou nášho života. "Nedovoľme, aby sme tolerovali akékoľvek prejavy nenávisti, aby sme sa vôbec mlčky prizerali, ak niekto k nenávisti podnecuje alebo k nej niekoho vyzýva. Pretože od nenávisti je len krôčik k tomu, aby sa zopakovali také strašné udalosti, ako pred 80 rokmi tu na tomto mieste," dodal Pellegrini.



Slávnostná ceremónia v bývalom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau pri príležitosti 80. výročia jeho oslobodenia sa začala o 16.00 h. Zúčastnili sa na nej členovia kráľovských rodín, prezidenti a premiéri z asi 50 krajín sveta. Ešte predpoludním približne 50 bývalých väzňov, ktorí prežili holokaust, položilo vence k Stene smrti, kde nacisti počas existencie tábora zastrelili tisíce väzňov.



Tábor založili nacisti v roku 1940 a pôvodne bol určený pre poľských vojnových zajatcov, postupne sa však rozširoval. Vojaci sovietskej armády ho oslobodili 27. januára 1945. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Od roku 1979 je komplex zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Jeho súčasťou je aj slovenská národná expozícia, od roku 2024 pod záštitou prezidenta SR.