< sekcia Slovensko
Pellegrini sa v Ríme stretol s talianskou premiérkou Meloniovou
Témou stretnutia bola okrem iného aktuálna situácia na Ukrajine či zmrazenie ruských aktív.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vatikán/Rím 5. decembra (TASR) - Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v piatok v sídle talianskeho úradu vlády stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Diskutovali o svetovom aj európskom dianí. Taliansku premiérku Pellegrini vyzdvihol; podľa neho sa stáva líderkou a Taliansko začína pod jej vedením hrať vážnejšiu úlohu v rámci európskej politiky. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu na piatkovom brífingu.
Témou stretnutia bola okrem iného aktuálna situácia na Ukrajine či zmrazenie ruských aktív. „Rozprávali sme sa ako, či a kedy využiť alebo nevyužiť zmrazené aktíva, aby Európa nestratila nejakú vyjednávaciu pozíciu,“ podotkol.
Slovenský prezident vyzdvihol postoje talianskej premiérky. „Tvrdím to už veľmi dlho a častokrát aj verejne prezentujem, že v mnohých veciach a postojoch súhlasím s postojom premiérky,“ doplnil. Ocenil, že SR s Talianskom v súčasnosti tvorí určitú koalíciu. Poukázal na to, že v Taliansku nachádzame spojenca napríklad v postoji ku Green Dealu či k novému európskemu systému obchodovania s emisnými kvótami ETS2. Piatkové rokovanie podľa Pellegriniho utužilo vzťahy medzi oboma krajinami.
(osobitná spravodajkyňa TASR Alexandra Kubalová)
Témou stretnutia bola okrem iného aktuálna situácia na Ukrajine či zmrazenie ruských aktív. „Rozprávali sme sa ako, či a kedy využiť alebo nevyužiť zmrazené aktíva, aby Európa nestratila nejakú vyjednávaciu pozíciu,“ podotkol.
Slovenský prezident vyzdvihol postoje talianskej premiérky. „Tvrdím to už veľmi dlho a častokrát aj verejne prezentujem, že v mnohých veciach a postojoch súhlasím s postojom premiérky,“ doplnil. Ocenil, že SR s Talianskom v súčasnosti tvorí určitú koalíciu. Poukázal na to, že v Taliansku nachádzame spojenca napríklad v postoji ku Green Dealu či k novému európskemu systému obchodovania s emisnými kvótami ETS2. Piatkové rokovanie podľa Pellegriniho utužilo vzťahy medzi oboma krajinami.
(osobitná spravodajkyňa TASR Alexandra Kubalová)