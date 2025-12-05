Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pellegrini sa v Ríme stretol s talianskou premiérkou Meloniovou

Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok v rámci pracovnej cesty v talianskom Ríme navštívil Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov. Foto: TASR - Kancelária prezidenta SR

Témou stretnutia bola okrem iného aktuálna situácia na Ukrajine či zmrazenie ruských aktív.

Autor TASR
Vatikán/Rím 5. decembra (TASR) - Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v piatok v sídle talianskeho úradu vlády stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Diskutovali o svetovom aj európskom dianí. Taliansku premiérku Pellegrini vyzdvihol; podľa neho sa stáva líderkou a Taliansko začína pod jej vedením hrať vážnejšiu úlohu v rámci európskej politiky. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu na piatkovom brífingu.

Témou stretnutia bola okrem iného aktuálna situácia na Ukrajine či zmrazenie ruských aktív. „Rozprávali sme sa ako, či a kedy využiť alebo nevyužiť zmrazené aktíva, aby Európa nestratila nejakú vyjednávaciu pozíciu,“ podotkol.

Slovenský prezident vyzdvihol postoje talianskej premiérky. „Tvrdím to už veľmi dlho a častokrát aj verejne prezentujem, že v mnohých veciach a postojoch súhlasím s postojom premiérky,“ doplnil. Ocenil, že SR s Talianskom v súčasnosti tvorí určitú koalíciu. Poukázal na to, že v Taliansku nachádzame spojenca napríklad v postoji ku Green Dealu či k novému európskemu systému obchodovania s emisnými kvótami ETS2. Piatkové rokovanie podľa Pellegriniho utužilo vzťahy medzi oboma krajinami.





(osobitná spravodajkyňa TASR Alexandra Kubalová)
