< sekcia Slovensko
Pellegrini sa v USA stretol s generálnym tajomníkom OSN Guterresom
Informoval, že generálneho tajomníka OSN opätovne pozval na Globálne fórum o vzdelávaní a umelej inteligencii, ktoré sa bude konať 24. novembra v Bratislave.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 23. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok v New Yorku stretol s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a hovoril s ním o tom, ako posilniť finančnú stabilitu OSN, jej efektivitu i schopnosť plniť poslanie v oblasti mieru, rozvoja a ľudských práv.
V príspevku na sieti Facebook prezident SR informoval, že generálneho tajomníka OSN opätovne pozval na Globálne fórum o vzdelávaní a umelej inteligencii, ktoré sa bude konať 24. novembra v Bratislave.
V spoločnom rozhovore sa Guterres a Pellegrini dotkli aj globálnych výziev. Prezident SR zdôraznil, že Slovensko sa hlási k spravodlivej spolupráci, v ktorej majú svoj hlas všetky štáty. Obaja politici sa zhodli, že OSN musí byť silnou a rešpektovanou organizáciou a akákoľvek reforma by mala priniesť zvýšenie jej efektivity v prospech ľudí a krajín celého sveta.
Pellegrini v rozhovore ocenil prácu Slovákov, ktorí sú súčasťou systému OSN a podporil väčšie zastúpenie profesionálov SR naprieč organizáciou.
Hovorili aj o situácii na Ukrajine, v palestínskom Pásme Gazy a slovenskej účasti na misiách OSN vo svete.
Pellegrini sa v New Yorku zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN - jeho vystúpenie v rámci všeobecnej rozpravy sa očakáva v stredu 24. septembra podvečer miestneho času. Bude aj účastníkom 5. summitu Krymskej platformy, ktorého hlavným cieľom je potvrdenie záväzku členských štátov OSN k princípom Charty OSN vrátane rešpektovania územnej celistvosti a zachovania mieru. V programe má aj viacero bilaterálnych rokovaní.
V príspevku na sieti Facebook prezident SR informoval, že generálneho tajomníka OSN opätovne pozval na Globálne fórum o vzdelávaní a umelej inteligencii, ktoré sa bude konať 24. novembra v Bratislave.
V spoločnom rozhovore sa Guterres a Pellegrini dotkli aj globálnych výziev. Prezident SR zdôraznil, že Slovensko sa hlási k spravodlivej spolupráci, v ktorej majú svoj hlas všetky štáty. Obaja politici sa zhodli, že OSN musí byť silnou a rešpektovanou organizáciou a akákoľvek reforma by mala priniesť zvýšenie jej efektivity v prospech ľudí a krajín celého sveta.
Pellegrini v rozhovore ocenil prácu Slovákov, ktorí sú súčasťou systému OSN a podporil väčšie zastúpenie profesionálov SR naprieč organizáciou.
Hovorili aj o situácii na Ukrajine, v palestínskom Pásme Gazy a slovenskej účasti na misiách OSN vo svete.
Pellegrini sa v New Yorku zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN - jeho vystúpenie v rámci všeobecnej rozpravy sa očakáva v stredu 24. septembra podvečer miestneho času. Bude aj účastníkom 5. summitu Krymskej platformy, ktorého hlavným cieľom je potvrdenie záväzku členských štátov OSN k princípom Charty OSN vrátane rešpektovania územnej celistvosti a zachovania mieru. V programe má aj viacero bilaterálnych rokovaní.