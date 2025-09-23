Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. september 2025Meniny má Zdenka
< sekcia Slovensko

Pellegrini sa v USA stretol s generálnym tajomníkom OSN Guterresom

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR- Martin Baumann

Informoval, že generálneho tajomníka OSN opätovne pozval na Globálne fórum o vzdelávaní a umelej inteligencii, ktoré sa bude konať 24. novembra v Bratislave.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 23. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok v New Yorku stretol s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a hovoril s ním o tom, ako posilniť finančnú stabilitu OSN, jej efektivitu i schopnosť plniť poslanie v oblasti mieru, rozvoja a ľudských práv.

V príspevku na sieti Facebook prezident SR informoval, že generálneho tajomníka OSN opätovne pozval na Globálne fórum o vzdelávaní a umelej inteligencii, ktoré sa bude konať 24. novembra v Bratislave.

V spoločnom rozhovore sa Guterres a Pellegrini dotkli aj globálnych výziev. Prezident SR zdôraznil, že Slovensko sa hlási k spravodlivej spolupráci, v ktorej majú svoj hlas všetky štáty. Obaja politici sa zhodli, že OSN musí byť silnou a rešpektovanou organizáciou a akákoľvek reforma by mala priniesť zvýšenie jej efektivity v prospech ľudí a krajín celého sveta.

Pellegrini v rozhovore ocenil prácu Slovákov, ktorí sú súčasťou systému OSN a podporil väčšie zastúpenie profesionálov SR naprieč organizáciou.

Hovorili aj o situácii na Ukrajine, v palestínskom Pásme Gazy a slovenskej účasti na misiách OSN vo svete.

Pellegrini sa v New Yorku zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN - jeho vystúpenie v rámci všeobecnej rozpravy sa očakáva v stredu 24. septembra podvečer miestneho času. Bude aj účastníkom 5. summitu Krymskej platformy, ktorého hlavným cieľom je potvrdenie záväzku členských štátov OSN k princípom Charty OSN vrátane rešpektovania územnej celistvosti a zachovania mieru. V programe má aj viacero bilaterálnych rokovaní.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre