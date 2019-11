Pellegrini si myslí, že 50-dňové prieskumové moratórium znova neprejde

Bratislava 15. novembra (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) si myslí, že poslanci neprelomia veto prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorým vrátila parlamentu novelu volebného zákona. Povedal to v piatkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.



„Predpokladám, že tento zákon už 76 hlasov potrebných na prelomenie veta prezidentky nezíska,“ uviedol Pellegrini, ktorý dodal, že by museli koaliční poslanci zvažovať, či pôjdu do otvorenej spolupráce s ĽSNS, aby prelomili Čaputovej veto. Zároveň uviedol, že ťažko hľadá logiku na číslo 50 dní, čo je počet dní pred dňom parlamentných volieb, keď by sa nemohli zverejňovať prieskumy politických preferencií.



Pellegrini tiež potvrdil, že bude hlasovanie o stratifikácii nemocníc predložené opätovne aj na novembrovej schôdzi Národnej rady SR. „Bude to v parlamente a na tejto schôdzi budú musieť poslanci jasne hlasovaním povedať, čo s tým spravia,“ uviedol premiér.



Hlasovať sa bude podľa Pellegriniho aj o justičnej novele. „Chcem oznámiť, že sadu legislatívy pravdepodobne v krátkom čase vláda schváli, v skrátenom legislatívnom konaní pošle do parlamentu, pretože už bude pravdepodobne iba jedna schôdza. To sa nemôže takto skončiť, že my budeme odborne pracovať a v parlamente niekto povie, že nám sa to nepozdáva,“ uzavrel premiér.



Na otázku, či sa bude po voľbách uchádzať o pozíciu predsedu Smeru, odpovedal Pellegrini, že to bude závisieť aj od toho, akú podporu získa od voličov a členov Smeru konkrétne on a nielen Smer samotný.