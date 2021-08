Podľa Pellegriniho treba pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali so SR

Bratislava 18. augusta (TASR) – Je našou povinnosťou postarať sa o Afgancov, ktorí pomáhali Slovensku a môže ich byť aj viac ako desať. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini. Odmieta však prípadné plošné prerozdeľovanie utečencov podľa kvót.



„Hlas podporuje, aby na Slovensko prišli tí afganskí utečenci, a môže ich byť aj viac ako desať, ktorí spolupracovali so slovenskou armádou, slovenskými orgánmi. Ak ich bolo viac ako desať, zoberme ich, pretože pracovali s nami, a je našou povinnosťou sa o nich postarať," povedal na tlačovej konferencii Pellegrini s tým, že Hlas-SD by nesúhlasil s prerozdeľovaním utečencov.



Chaos podľa Pellegriniho spôsobili všetci vrátane americkej armády a spojeneckých vojsk NATO, a preto je povinnosťou pomôcť tým, ktorí s touto organizáciou spolupracovali.



Pellegrini si podľa svojich slov váži vojakov, ktorí boli na misii v Afganistane. Za veľké fiasko považuje koniec tejto misie a odchod vojsk. Pripomenul, že afganská armáda získala za 20 rokov obrovské množstvo kvalitnej techniky, ktorá sa teraz dostala do rúk hnutia Taliban.



„Očakával by som, že keď už dvadsaťročná misia nebola úspešná, že aspoň ten záver bude mať hlavu a pätu, bude to postupný odchod s patričnou evakuáciou ľudí," doplnil.



Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico zopakoval, že situácia v Afganistane je príkladom zlyhania NATO a Spojených štátov amerických. „Najvýznamnejší posun v Afganistane bude, ak Taliban, nech je aký chce, zabezpečí stabilitu v krajine a krajina bude ako-tak fungovať," povedal na utorkovej (17. 8.) tlačovej konferencii. Dodal, že ak pôjde o migráciu, treba rokovať s Talibanom.



Mimoparlamentná SNS v stanovisku pripomenula, že Afganistan je vážne zlyhanie medzinárodného spoločenstva. Vyzvala tiež ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS), aby odmietol desiatich Afgancov „tak, ako to urobilo Maďarsko. Kým nebudú jasné pravidlá spolupráce Európskej únie s Afganistanom, kým nebudú jasné pozície Európskeho spoločenstva, Slovensko nemôže robiť unáhlené kroky," skonštatovala strana.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) ešte v pondelok hovoril o tom, že vládny kabinet sa rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v utorok na tlačovej konferencii povedal, že číslo desať Afgancov „nie je vytesané do kameňa".