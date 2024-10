Pellegrini si pripomenul prínos krajín V4 k pádu Berlínskeho múru

Berlín 24. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok na záver svojej nástupnej návštevy Nemecka položil kyticu k pamätníku, ktorý pripomína prínos krajín Vyšehradskej skupiny (V4) k pádu Berlínskeho múru. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Pellegrini naposledy navštívil Nemecko v marci tohto roka ešte ako predseda Národnej rady SR. Vo funkcii prezidenta sa so svojím nemeckým náprotivkom Frankom-Walterom Steinmeierom stretol pred dvomi týždňami na summite skupiny Arraiolos v poľskom Krakove.



V rámci štvrtkového programu ho v nemeckej metropole okrem Steinmeiera prijal aj spolkový kancelár Olaf Scholz. Témami ich rokovaní boli Ukrajina, migrácia i energetická bezpečnosť.



"Verím, že aj dnešné stretnutia prispejú k rozvoju vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov," uviedol Pellegrini. Dodal, že Steinmeiera pozval na oficiálnu návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť v prvej polovici budúceho roka.



Počas návštevy v Berlíne sa prezident v priestoroch slovenského veľvyslanectva pri spoločnom obede tiež stretol so slovenskými krajanmi žijúcimi v Nemecku. Kancelárie prezidenta SR doplnila, že v krajine žije približne 60.000 až 80.000 Slovákov.



Pamätník príspevku krajín V4 k pádu komunizmu a Berlínskeho múru odhalili v roku 2017, nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Pamätníka Berlínskeho múru. Približne dva metre vysoká vstávajúca postava v tvare čísla “4” symbolizuje prínos reformných zmien a mierových revolúcií v krajinách V4, vysvetlila Kancelária prezidenta SR.







(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)