Pellegrini: Skrátené konania sú potrebné, aby štát riadne fungoval

Bratislava 27. decembra (TASR) - Národná rada (NR) SR rokovala o viacerých návrhoch v skrátenom legislatívnom konaní, pretože dôležité zmeny musia fungovať od nového roka. Uviedol to predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR. Avizuje, že v roku 2024 sa legislatívny proces spomalí. Novela Trestného zákona nie je podľa neho len o rušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Reaguje podľa neho aj na nálezy Ústavného súdu SR v súvislosti s tým, že v minulom období sa zneužívala legislatíva v neprospech možných obvinených alebo sa zneužívala väzba.



"Do konca roka musíme splniť všetky úlohy, ak chceme, aby štát od nového roku fungoval v takom zložení a v takom nastavení, ako si vládna koalícia zaumienila alebo dala do svojho programového vyhlásenia vlády," uviedol Pellegrini pre TASR.



Preto sa o tzv. kompetenčnom zákone rokovalo zrýchlene. Predpokladá totiž vznik nového ministerstva od januára 2024. Šéf parlamentu pripomenul, že ak by sa parlamentné voľby konali v júni, zmeny by nemuseli ísť v zrýchlenom režime. "Uvidíte budúci rok, keď sa ten legislatívny proces upokojí, spomalí, sprehľadní, že to bude úplne niečo odlišné ako tých stovky skrátených legislatívnych konaní, ktoré nám tu predvádzala predchádzajúca vláda," skonštatoval. Pripomenul, že aj predchádzajúca vláda prijímala novelu, ktorá predpokladala vznik nového ministerstva, v skrátenom konaní.



Vládna koalícia sa podľa Pellegriniho rozhodla, že predstaví aj rekonštrukciu trestnoprávneho prostredia. "Po 20 rokoch sa rozhodla, že zruší Úrad špeciálnej prokuratúry," povedal s tým, že generálny prokurátor Maroš Žilinka avizoval, že vo všetkých rozrobených veciach, ktoré sú na súdoch a prebieha konanie, zostane ten istý prokurátor. "V čom je ohrozená spravodlivosť? Len preto, že Daniel Lipšic už nebude sedieť na stoličke špeciálneho prokurátora?" pýta sa šéf NR SR.



Podľa Pellegriniho tak strácajú opodstatnenie aj protesty. Označil ich za politické. "Veď ich organizujú politické strany, vykrikujú tam o prezidentských kandidátoch, posielajú zasa ľudí do basy, pomaly im chcú navrávať politici, že ešte zvráťme výsledok volieb, ale to sa nedá a jediné, čo robí opozícia, len naťahuje čas," skonštatoval. Z toho podľa neho vyplýva, že nakoniec o zmenách v trestnej politike bude veľká celospoločenská debata. Dodal, že rešpektuje každý protest, svedčí to o demokracii. Pripomenul, že nikto "nesiahne" na Špecializovaný trestný súd. "Súdna moc musí byť nedotknuteľná a vládna moc nemá do nej zasahovať," povedal. Zmeny sa podľa neho dejú aj preto, že treba upokojiť situáciu v bezpečnostných zložkách.