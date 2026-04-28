Pellegrini slávnostne otvoril honorárny konzulát v Dubrovníku
Prezident zároveň verí, že vďaka konzulátu sa občania SR ľahšie dostanú k pomoci, ktorú potrebujú.
Autor TASR
Dubrovník 28. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok slávnostne otvoril slovenský honorárny konzulát v chorvátskom Dubrovníku. Okrem štandardnej konzulárnej agendy bude zameraný na hospodárske vzťahy, keďže nová honorárna konzulka Nikolina Trojič je zároveň predsedníčkou Chorvátskej regionálnej obchodnej komory v Dubrovníku.
„Je dôležité, že sa bude venovať aj ďalšiemu rozvoju potenciálu našej hospodárskej spolupráce medzi Chorvátskom a Slovenskom a bude vytvárať prepojenia medzi slovenskými a chorvátskymi firmami,“ povedal prezident o novej konzulke. Konzulát sa nachádza v priestoroch hospodárskej komory, ktorej je Trojič predsedníčkou.
Prezident zároveň verí, že vďaka konzulátu sa občania SR ľahšie dostanú k pomoci, ktorú potrebujú. „Vzhľadom na to, že ide o najjužnejšiu časť Chorvátska, ktorá je vzdialená skoro 600 kilometrov od hlavného mesta,“ priblížil. Okrem nového konzulátu v Dubrovníku má Slovensko konzuláty aj v Rijeke a Splite.
Pellegrini tiež povedal, že ak by sa zrušila možnosť voľby poštou, okrem veľvyslanectiev by sa mohlo voliť aj na konzulátoch. „Ak bude možné voliť aj na konzulátoch, napríklad ako je tento, tak to, samozrejme, zvyšuje dostupnosť, aby ľudia nemuseli cestovať stovky kilometrov do jednej volebnej miestnosti v rámci krajiny,“ uviedol. Zároveň zopakoval, že pri rozhodovaní o podpise zákona bude preňho kľúčové, aby bola zabezpečená dostupnosť volieb.
(osobitná spravodajkyňa TASR Katarína Detersová)
