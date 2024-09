Pellegrini: Slovenské esá netreba ťahať z cudziny, ale využiť ich tam

New York 25. septembra (TASR) - Slovákov pracujúcich v odborných profesiách v zahraničí netreba vždy presviedčať, aby sa vrátili domov, ale prostredníctvom moderných komunikačných technológií využiť ich potenciál tam, kde sú. Po svojom utorkovom vystúpení na podujatí slovenských profesionálov pôsobiacich v Spojených štátoch s názvom Slovak PRO Summit to novinárom povedal prezident SR Peter Pellegrini, informuje osobitný spravodajca TASR.



Prezident vyzval vládu, ministerstvo zahraničných vecí a iné inštitúcie, aby so slovenskými odborníkmi pôsobiacimi v zahraničí viac komunikovali a využívali ich napríklad ako lobistov. Prisľúbil, že ako prezident bude podporovať aktivity, kde možno spoznať takýchto odborníkov zo Slovenska pôsobiacich v cudzine.



"Zatiaľ mám pocit, ako keby sa skôr oni domáhali, že nám chcú pomôcť, a my ako keby sme im nevedeli dať odpoveď, ako by nám pomôcť mohli," poznamenal.



Na Slovak PRO Summite predtým vystúpil s prejavom, v ktorom hovoril o tom, že Slovensko napríklad potrebuje expertov na prechod k zeleným technológiám vrátane elektromobility, ale aj odborníkov na umelú inteligenciu.



Projekt sieťovania slovenských odborníkov v Spojených štátoch ocenil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. "Hovorí sa negatívne o tom, že mladí ľudia vycestovávajú do zahraničia – ale predsa to sme chceli, keď sme vstupovali do EÚ," skonštatoval.



Dôležité podľa neho však je, aby mladí Slováci po dokončení štúdia v zahraničí, ak sa tam rozhodnú rozvinúť kariéru, ostali spojení so svojou rodnou krajinou a tá mohla využívať ich služby. "A tí, čo sa rozhodnú vrátiť a využiť svoje skúsenosti, tí sú vždy vítaní a budeme im na to vytvárať podmienky," dodal.



Projekt Slovak PRO vznikol v roku 2001 ako sieť združujúca asi tisícku slovensko-amerických odborníkov. Jeho úlohou je pomáhať krajanom, pričom tiež organizuje kultúrne či vzdelávacie podujatia. V New Yorku a okolí žije početná slovenská komunita. Mnohí z jej členov pôsobia vo vede, podnikaní, zdravotníctve, technológiách či kultúre.























(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)