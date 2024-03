Pellegrini: Splnili sme základný cieľ, dostať sa do druhého kola

Bratislava 24. marca (TASR) - Prezidentský kandidát Peter Pellegrini priznal, že v prvom kole volieb prezidenta SR skončil tesne na druhom mieste. Pogratuloval zároveň Ivanovi Korčokovi za postup do druhého kola. Deklaroval, že splnil svoj základný cieľ, dostať sa do druhého kola. Pellegrini sa poďakoval všetkým občanom SR, ktorí sa zúčastnili na voľbách, ako aj svojim podporovateľom.



Pellegrini čakal tesný výsledok. "Je to pár percent, ktoré nás delí. Myslím si, že by to bolo jedno, či by to bolo v takom alebo onakom garde," reagoval. Výsledky podľa neho ukazujú napínavý príbeh do druhého kola.



Postup do druhého kola označil Pellegrini za obrovský úspech. Výsledky podľa neho ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá "liberálno-pravicovo-progresívneho" prezidenta. "Väčšina na Slovensku vyjadrila skôr záujem mať prezidenta, ktorý bude hájiť národnoštátne záujmy SR," povedal. Slovensko chce podľa šéfa Hlasu-SD prezidenta, ktorý nebude krajinu ťahať do vojny, ale bude hovoriť o mieri. Tvrdí, že väčšina občanov volila rôznych kandidátov, ktorí viac preferujú takýto postoj v zahraničnopolitických aj domácich otázkach. "Občania z väčšej časti vyjadrili, že chcú prezidenta, ktorý nechce byť okamžite v konflikte s vládou SR, ale, naopak, pomáhať tam, kde sa dá, a kritizovať len vtedy, keď treba," povedal.