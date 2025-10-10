< sekcia Slovensko
Pellegrini: SR by bola v budúcnosti dobrým miestom pre AI gigafabriky
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tallinn 10. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini bude v piatok na summite hláv štátov skupiny Arraiolos v estónskom Tallinne s prezidentmi desiatich krajín Európskej únie rokovať o témach týkajúcich sa problematiky umelej inteligencie (AI). Slovensko by podľa jeho slov bolo v budúcnosti „dobrým miestom pre AI gigafabriky“, informuje osobitný spravodajca TASR.
„V prvom paneli (stretnutia skupiny Arraiolos) budeme hovoriť o umelej inteligencii. Chcel by som sa zamerať na štyri hlavné body - nájsť správnu úroveň regulácie, pretože verím, že nadmerná regulácia zabíja inovácie. Druhým je skorá implementácia, pretože svet sa mení veľmi rýchlo a Európa, so svojou konkurencieschopnosťou, potrebuje realizovať zmeny omnoho rýchlejšie, ako sme to robili doteraz, uviedol Pellegrini.
„Samozrejme, tretím bodom je vzdelávanie, pretože musíme vzdelávať nielen mladú generáciu, ale aj učiteľov v školách a staršiu generáciu, keďže pred nami stojí skutočná revolúcia. A štvrtým bodom je zdroj energie, pretože umelá inteligencia bude potrebovať veľké množstvo energie a, samozrejme, toto je téma, v ktorej sme na Slovensku veľmi silní – ako jadrová krajina s viacerými jadrovými elektrárňami,“ pokračoval slovenský prezident a dodal, že podľa jeho názoru by bolo Slovensko dobrým miestom pre gigafabriky alebo v budúcnosti AI gigafabriky.
Na piatkovom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnia aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
(osobitný spravodajca TASR Denis Hofer)
„V prvom paneli (stretnutia skupiny Arraiolos) budeme hovoriť o umelej inteligencii. Chcel by som sa zamerať na štyri hlavné body - nájsť správnu úroveň regulácie, pretože verím, že nadmerná regulácia zabíja inovácie. Druhým je skorá implementácia, pretože svet sa mení veľmi rýchlo a Európa, so svojou konkurencieschopnosťou, potrebuje realizovať zmeny omnoho rýchlejšie, ako sme to robili doteraz, uviedol Pellegrini.
„Samozrejme, tretím bodom je vzdelávanie, pretože musíme vzdelávať nielen mladú generáciu, ale aj učiteľov v školách a staršiu generáciu, keďže pred nami stojí skutočná revolúcia. A štvrtým bodom je zdroj energie, pretože umelá inteligencia bude potrebovať veľké množstvo energie a, samozrejme, toto je téma, v ktorej sme na Slovensku veľmi silní – ako jadrová krajina s viacerými jadrovými elektrárňami,“ pokračoval slovenský prezident a dodal, že podľa jeho názoru by bolo Slovensko dobrým miestom pre gigafabriky alebo v budúcnosti AI gigafabriky.
Na piatkovom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnia aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
(osobitný spravodajca TASR Denis Hofer)