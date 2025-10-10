< sekcia Slovensko
Pellegrini: SR má záujem o organizáciu summitu Arraiolos v roku 2028
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tallinn 10. októbra (TASR) - Slovensko prejavilo záujem o organizáciu summitu hláv štátov neformálnej skupiny Arraiolos v roku 2028. V estónskom Tallinne to po pracovnom obede s partnermi v piatok oznámil prezident SR Peter Pellegrini, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Chcem povedať, že som požiadal a vyjadril záujem, že Slovensko by bolo veľmi rado, ak by v roku 2028 sme mohli na našom území hostiť stretnutie prezidentov skupiny Arraiolos,“ uviedol prezident a dodal, že tento návrh bol prijatý pozitívne.
Na tohtoročnom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnili aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pellegrini na stretnutí prezidentov skupiny Arraiolos zastupuje SR po druhýkrát.
(osobitný spravodajca TASR Denis Hofer)
„Chcem povedať, že som požiadal a vyjadril záujem, že Slovensko by bolo veľmi rado, ak by v roku 2028 sme mohli na našom území hostiť stretnutie prezidentov skupiny Arraiolos,“ uviedol prezident a dodal, že tento návrh bol prijatý pozitívne.
Na tohtoročnom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnili aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pellegrini na stretnutí prezidentov skupiny Arraiolos zastupuje SR po druhýkrát.
(osobitný spravodajca TASR Denis Hofer)