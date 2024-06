Pellegrini: SR nebude na summite NATO blokovať žiadne rozhodnutia

Praha 26. júna (TASR) - Slovensko bude na nadchádzajúcom summite Severoatlantickej aliancie vo Washingtone konštruktívnym partnerom a nebude blokovať žiadne rozhodnutia, ktoré by mali byť prijaté, povedal počas stredajšej návštevy Prahy prezident SR Peter Pellegrini. Zdôraznil však, že ak by malo dôjsť k plánom nasadenia vojakov NATO na Ukrajine, aj keď by išlo len o výcvikový personál, SR tam žiadneho svojho vojaka nevyšle. Z Prahy o tom informuje spravodajkyňa TASR.



"Podporíme aj balík opatrení a aktivít, ktoré má NATO pred sebou. Ale s tým, že v prípade, ak by malo dôjsť k plánom nasadenia vojakov NATO na území Ukrajiny – a to je bez rozdielu, či by malo ísť o tréningový personál alebo inštruktážnych ľudí, ktorí by mali Ukrajincov na území Ukrajiny učiť používať zbraňové systémy alebo ich školiť - SR nevyšle na územie Ukrajiny žiadneho svojho vojaka," zdôraznil Pellegrini.



Slovensko bude podľa jeho slov pokračovať vo všetkých iných aktivitách. Dodal, že ak by mali slovenskí inštruktori niekde vo vzťahu k ukrajinským vojakom pôsobiť, tak len na území SR.



V reakcii na otázku k článku 5 Severoatlantickej zmluvy - teda či by Slovensko v prípade jeho aktivácie vyslalo svojich vojakov na pomoc členskej krajine NATO - odpovedal, že je to logické, ale rozhodujúca bude aj kondícia slovenskej armády.



"SR má z titulu svojho členstva v NATO svoje povinnosti aj práva. Keď počítame s tým, že v prípade útoku na SR sme a budeme odkázaní na pomoc aliančných partnerov, aby prišli pomôcť brániť SR v prípade potreby, tak logicky, slovenská armáda sa do budúcna môže zúčastniť aktivít pri aktivovaní článku 5, samozrejme," povedal prezident. Podotkol však, že armáda musí byť vyzbrojená "tak, ako má byť," aby pri ochrane spojenca mohla aj niečo urobiť.



"Takže rozhodujúce pri použití, nedajbože, článku 5 bude aj to, v akej kondícii sa zložky slovenskej armády budú nachádzať. Tých modernizačných programov je podpísaných veľmi veľa, ale zatiaľ techniku, s ktorou by sa dalo ísť bojovať, slovenská armáda veľmi nemá," dodal Pellegrini s tým, že je to podľa neho limitujúci prvok.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)