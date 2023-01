Pellegrini: SR sa musí spojiť za spoločné budovanie lepšej krajiny

Bratislava 1. januára (TASR) – Slovensko by sa konečne malo spojiť nielen proti niečomu, ale aj za niečo. K spoločnému predsavzatiu budovať lepšiu krajinu, zbavenú amaterizmu, chaosu a neustáleho boja o moc, vyzval v príhovore na sociálnej sieti predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.



"Jednotlivé sľuby a predsavzatia sú menej úspešné ako spoločné, dajme si preto spoločné predsavzatie a zbavme sa doterajšej zlej politiky, prinesme si v novom roku zmenu a naštartujme Slovensko na cestu úplnej obnovy," vyzval opozičný líder.



Pellegrini vyzdvihol 30. výročie vzniku SR, upozornil, že vznikom samostatnosti pred 30 rokmi sa naplnili historické snahy slovenských národných osobností. Pripomenul tiež, že význam samostatného štátu zvýraznil aj spôsob jeho vzniku. "Pokojný rozchod Čechov a Slovákov bol inšpiráciou pre celý svet," zdôraznil.



Je presvedčený, že Slovensko napísalo úspešný príbeh. Upozorňuje však zároveň na to, že hrdosť na vlastný štát postupne nahrádza skepsa, nespokojnosť a strach. Poukazuje pritom na znižovanie životnej úrovne a opätovné sa vzďaľovanie vyspelému svetu. Dôvod vidí v spoločensko-ekonomickej situácii. "Mladí ľudia si nedokážu nájsť zamestnanie a odchádzajú do zahraničia, rastie chudoba, vytvárajú sa mentálne múry, spoločnosť stráca empatiu voči zraniteľnejším, slušnosť nahradil vulgarizmus, odbornosť amaterizmus a potreby spoločnosti individuálne záujmy," skonštatoval.



Vyzval preto k opätovnému spoločenskému zomknutiu sa a širokej spoločenskej dohode, ktorá môže nahradiť súčasný stav a budovať štát na skutočných hodnotách v dlhodobom horizonte. "Nesmieme vzdať zápas o lepšiu budúcnosť, ktorá je nádejou nás všetkých, " dodal Pellegrini so želaním šťastného nového roku 2023.