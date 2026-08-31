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P. Pellegrini: Stredná Európa musí byť v EÚ hlasnejšia
Pellegrini povedal, že keď bude stredná Európa postupovať spoločne, môže dosiahnuť na úrovni EÚ oveľa viac.
Autor TASR
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Bled 31. augusta (TASR) – Krajiny strednej Európy by mali byť v rámci Európskej únie hlasnejšie. Na fóre v slovinskom Blede to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini, ktorý vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou. Pellegrini tiež vyzval na väčší pragmatizmus v EÚ. Slovinská hlava štátu kontrovala, že pragmatizmus nie je vždy ta správna cesta vpred. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
Pellegrini povedal, že keď bude stredná Európa postupovať spoločne, môže dosiahnuť na úrovni EÚ oveľa viac. Odkázal v tejto súvislosti na výrok českého premiéra Andreja Babiša o tom, že je potrebné vytvárať koalície, ktoré by zastupovali v Únii záujmy krajín strednej Európy.
„Nie byť výtržník, ale prezentovať vlastný pohľad na budúcnosť EÚ a Európy ako takej,“ uviedol v kontexte vytvárania možných spojenectiev. Doplnil, že stredná Európa má podľa neho občas „lepší recept“ na riešenie určitých problémov než starší členovia Únie.
Prezident SR vyjadril zároveň presvedčenie, že na európskej úrovni je niekedy priveľa optimizmu. Poukázal napríklad na počiatočné ciele tzv. Zelenej dohody. Uznal však, že klíma sa mení, pričom spomenul udalosti z posledných mesiacov.
„V Európskej únii potrebujeme viac pragmatizmu a menej ideológie, viac konkrétnych krokov a menej sloganov,“ vyhlásil Pellegrini.
Pircová Musarová sa tiež vyslovila za posilnenie spolupráce v strednej Európe, kde je podľa nej na to veľa priestoru, predovšetkým v oblasti hospodárskych vzťahov a budovania infraštruktúry. Samotná Európska únia má podľa nej ekonomickú silu, ale z politického hľadiska je „trpaslík“.
(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)
Pellegrini povedal, že keď bude stredná Európa postupovať spoločne, môže dosiahnuť na úrovni EÚ oveľa viac. Odkázal v tejto súvislosti na výrok českého premiéra Andreja Babiša o tom, že je potrebné vytvárať koalície, ktoré by zastupovali v Únii záujmy krajín strednej Európy.
„Nie byť výtržník, ale prezentovať vlastný pohľad na budúcnosť EÚ a Európy ako takej,“ uviedol v kontexte vytvárania možných spojenectiev. Doplnil, že stredná Európa má podľa neho občas „lepší recept“ na riešenie určitých problémov než starší členovia Únie.
Prezident SR vyjadril zároveň presvedčenie, že na európskej úrovni je niekedy priveľa optimizmu. Poukázal napríklad na počiatočné ciele tzv. Zelenej dohody. Uznal však, že klíma sa mení, pričom spomenul udalosti z posledných mesiacov.
„V Európskej únii potrebujeme viac pragmatizmu a menej ideológie, viac konkrétnych krokov a menej sloganov,“ vyhlásil Pellegrini.
Pircová Musarová sa tiež vyslovila za posilnenie spolupráce v strednej Európe, kde je podľa nej na to veľa priestoru, predovšetkým v oblasti hospodárskych vzťahov a budovania infraštruktúry. Samotná Európska únia má podľa nej ekonomickú silu, ale z politického hľadiska je „trpaslík“.
(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)